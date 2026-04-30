Trabajadoras de Escuelas Infantiles: un servicio esencial en condiciones precarias

El próximo 7 de mayo, las trabajadoras de las Escuelas infantiles 0-3 y de las aulas de dos años de la Región de Murcia están llamadas a una Huelga General de ámbito estatal. Lo hacen después de años sosteniendo un servicio esencial en condiciones de precariedad, invisibilidad y agravio institucional.

En la Región de Murcia se ha constituido una Plataforma para denunciar la situación de abandono que sufre la educación 0-3 dentro de la Consejería de Educación. Un abandono que no es solo administrativo, sino también político y humano. Quienes trabajan cada día en estas escuelas infantiles y aulas de dos años siguen sin ser reconocidas como lo que son: profesionales de la educación.

Porque conviene recordarlo: las escuelas infantiles no son aparcamientos de menores ni espacios de mera custodia. Son centros educativos. En ellas se acompaña el desarrollo emocional, cognitivo y social de la infancia en una etapa decisiva. Se observa, se detectan necesidades, se previenen dificultades, se programa, se enseña y se cuida con criterios pedagógicos. Eso también es educación. Y debería ser tratado como tal. Porque construimos los cimientos de una educación integral para nuestro alumnado.Como recuerda la Plataforma Escuelas Infantiles 0-3 Región de Murcia, el modelo actual necesita una transformación urgente que deje atrás la lógica asistencial y asuma, de una vez, el marco educativo que marca la LOMLOE. Porque el primer ciclo tiene intencionalidad educativa.

Sin embargo, en Murcia se sigue legislando y gestionando este tramo educativo desde el desconocimiento y la distancia. Mientras en otras comunidades autónomas se negocian servicios mínimos razonables para la huelga, en Murcia se imponen servicios *máximos encubiertos* que vacían de contenido un derecho fundamental: el derecho a huelga, derecho que se nos vulnera.

La pregunta es sencilla: ¿Cómo puede una administración que ni siquiera reconoce plenamente la labor educativa de este colectivo arrogarse ahora el derecho de limitar su protesta hasta hacerla inservible?

El pasado 21 de abril, Día de la Educadora y Educador Infantil, más de 300 profesionales se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir algo tan básico como respeto, reconocimiento y condiciones dignas. Lo hicieron fuera de su horario lectivo, sin paralizar aulas, sin abandonar responsabilidades, pero dejando claro que han empezado a alzar la voz. La respuesta de la Administración, por ahora, ha sido la indiferencia

Y es ahí donde conviene interpelar directamente a quienes dirigen desde los despachos: antes de decidir cuántas trabajadoras pueden ejercer su derecho a huelga, quizá deberían visitar las escuelas infantiles de la CARM, conocer las 14 escuelas públicas, entrar en las 107 aulas de dos años integradas en colegios, escuchar a sus profesionales y comprobar en qué condiciones trabajan.

Antes de fijar servicios mínimos, pasen primero por los centros. Antes de recortar derechos, conozcan la realidad que hay en los centros educativos de primer ciclo. Antes de hablar de conciliación, entiendan que educar no es custodiar.

La educación 0-3 no puede seguir siendo la gran olvidada del sistema educativo murciano. No se puede exigir calidad educativa mientras se sostienen ratios excesivas, falta de recursos, ausencia de reconocimiento profesional y condiciones laborales indignas. Defender a quienes educan en la primera infancia no es una reivindicación corporativa: es defender el derecho de la infancia a una educación digna desde el principio.