El crucifijo de Aldama

Aldama, con un crucifico en la solapa de su chaqueta, durante el juicio por el caso de las mascarilla / L.O.

Él mismo ha declarado que le servía "señoritas" a Ábalos, que incluso se otorga el número 4 en la organización criminal corrupta, dirigida por el mismísimo Presidente del Gobierno, todo ello sin la más mínima prueba que la palabra de un corrupto como se reconoce, pero lo que más sorprende de este personaje ha sido su puesta en escena frente al tribunal.

Vestido de traje y corbata, que mas que un imputado que debería estar en la cárcel parece un analista financiero de una firma internacional, pero lo mas sorprendente ha sido el crucifijo que se ha puesto en la solapa de su cara chaqueta.

No sé si con ese símbolo cristiano quería decirle al tribunal que ha encontrado el camino de Dios después de tantos años profanando el propio mensaje de Cristo, o simplemente quería enviar el mensaje de que su estrategia está más cerca que nunca de organizaciones ultra conservadoras como Hazte Oír o Manos Limpias, que llevan años demostrando su gran "amor y respeto" al gobierno español.

Aldama, como diría la gran Rosalía, sigue demostrando que es una "Perla" , lo tiene todo, por eso no me extraña que su cinismo e hipocresía llegue a límites vergonzantes, hasta ponerse cerca del corazón una Cruz que simboliza todo lo contrario de lo que este personaje representa.

Alguien debería decirle que entre los Diez Mandamientos están: No mentiras, No robarás y sobre todo, No usarás el nombre de Dios en vano.

Amen