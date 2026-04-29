Sabemos lo que hicisteis, pillines

Primero se corrompieron. Después, intentaron borrar las pruebas, lo cual en sí mismo es una prueba. Y finalmente se demenciaron, pues no se acuerdan de lo primero ni de lo segundo. Todos, como Jordi Pujol, pero sin diagnóstico médico. A Cospedal y a Soraya se las veía muy aparentosas en el Supremo, la segunda incluso repantingada, sin síntomas de deficiencias vitamínimas ni señales de desorientación, pero las pobres no se acuerdan de nada. Rajoy, apenas de su nombre oficial. En algo coinciden con la mayoría de la gente, que no se acuerda de nada bueno que hicieran.

Lo de Soraya es preocupante, pues habiendo estado al mando del Centro Nacional de Inteligencia no se enteró de que éste contrató a un chófer y a un falso cura para intentar recuperar una grabación en la que Rajoy trituraba pruebas de la Caja B en presencia de Arenas y el primero se embolsaba un remanente, como antes presuntamente Eme Punto Rajoy los sobresueldos en cajas de puros. Arenas, un señorito que lleva toda su vida viviendo del cuento, es decir, de todos nosotros. Un tipo al que le siguen pagando sus secretos con un escaño en el Senado, quién sabe si todavía como antaño llamando al limpia a la puerta del Palace para que le lustre los zapatos, cosa lógica después de haber pisado tantas mierdas.

Dicen en el PP: todo esto es el pasado. Pero siguen paseando a Rajoy por los mítines. Lo tienen como aval. Y, en efecto, lo es de que resulta posible estar enfangado hasta las trancas y no ser encausado. Como Aznar, que invitó a la boda de su hija a toda la chusma gürteliana, cual don Vito en la primera escena, y ahora va dando lecciones, también reclamado para los mítines de Feijóo. Los desmemoriados creen que todos lo somos. Un ejemplo para los que han venido después: lo importante es que no te pillen y que paguen los pringaos, tan voluntariosos.

Rajoy fue presidente de un partido en el que anidaban la Gürtel y la Kitchen y no se enteraba de nada. ¿Quién lo contrataría para dirigir una empresa? ¿Quién le compraría un coche usado? Esta banda de los cuatro prefiere presumir de desmemoria e incapacidad antes que admitir que eran los jefes del Partido B. ¿Cómo pueden ahora asegurar que Sánchez lo sabe todo, pero ellos no sabían nada?

No me consta, no recuerdo, me enteré por la prensa. Qué fácil es irse de rositas y, además, pasar por listos. Pero sabemos lo que hicisteis, pillines.