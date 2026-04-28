Un nuevo partido para Antelo

Diga lo que diga José Ángel Antelo, la operación está en marcha, lo que no significa que fructifique. En las últimas semanas, el exlíder provincial de Vox, actualmente en el Grupo Mixto de la Asamblea Regional, ha recibido variadas y continuadas sugerencias desde una parte del ámbito empresarial en al menos tres de sus más potentes sectores a fin de que lidere un nuevo partido de alcance regional para el que dispondría de soportes económicos y logísticos. Antelo se lo está pensando.

La virtud de esta nueva opción es que contribuiría al debilitamiento de Vox junto a otras candidaturas como la que promueve Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta) y a la conducción hacia el PP del ‘voto útil de la derecha’. Ciertos sectores del empresariado que han venido apoyando a Vox observan que la radicalidad de éste en la obstrucción de iniciativas del Gobierno como la Ley de Vivienda, la reforma de la del Mar Menor o los Presupuestos no resulta operativa para la aprobación de proyectos que les interesan. Por tanto, ahora se trataría de minar a Vox para que el PP recobre alas. El problema para estos sectores es que los abascales han calado en espacios más amplios que los abarcados por los lobbys, y la sensación que tienen éstos es que han creado un monstruo.

El panel de Electomanía, tengan estas encuestas el valor que tengan, señala que de febrero a abril las expectativas de Vox en el marco nacional han decrecido: de 73 escaños a 56, estancándose en el 18%, datos que avalarían la tendencia observada desde las elecciones en Castilla y León y que confirman los sondeos para las de Andalucía. La crisis interna derivada de la expulsión de los fundadores, el fiasco de las alianzas internacionales y la deshumanización en las políticas de inmigración podrían estar produciendo esta tendencia.

El modo de agudizarla consistiría en dispersar el núcleo central de sus potenciales votantes a través de la diversificación de alternativas, y en esta operación el papel de Antelo tendría un protagonismo especial. La operación, tan previsible, se está cociendo. Saldrá o no saldrá, pero voluntad y recursos no faltarían.