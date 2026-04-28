Una caja de 'DeMemory' para el Caso Kitchen

Empiezo a preocuparme seriamente por la salud mental de nuestros ex gobernantes, que todos padezcan la misma enfermedad solo puede ser por dos motivos, el Alzheimer, o peor aún, que la desvergüenza no tenga límites.

Esperemos, por su bien, que no sea lo primero, les recuerdo que son los mismos que nos juraron y perjuraron que el rescate bancario no nos iba a costar ni un euro a los españoles, y la fiesta que le pagamos a los bancos al final nos costó varios miles de millones de euros, y parece que ninguno de ellos, Soraya, Mariano o Luis de Guindos, no recuerdan nada.

Lo de la memoria de nuestros ex responsables políticos no es baladí, pues sí excluimos un tema tan serio como es la enfermedad del Alzheimer, lo que nos queda es que se están riendo en nuestras caras de nosotros.

Que esta sociedad siga tan aletargado, adormecida y resignada ante esta demostración de desvergüenza política, que corramos un “estúpido” velo, que asumamos con normalidad que nos pinten la cara, que se nos trate de idiotas, imbéciles y hasta de primaveras, debería llevarnos a decir basta ya.

Pero lo peor de todo, es que cada recuerdo que se borra por arte de magia de los Arenas, Rajoy, Cospedal o Santamaria, son miles de votos que buscan un nuevo espacio , y si es de color verde mejor.

Dicen las encuestas mas serias, que este país corre un grave riesgo de hartazgo de la política , lo que pone en peligro la propia alma de la democracia, y es lógico que esto ocurra, sobre todo cuando vemos la falta de memoria de aquel grupo de dirigentes políticos que están protagonizando un vodevil en el juicio de la Kitchen.

Ya solo falta, que cuando conecten los medios de comunicación para informarnos de como va el juicio, una voz en off diga: Información patrocinada por DeMemory.

Ya solo nos faltaría por ver a Ábalos decir que no se acuerda de sus caprichos de viejo verde.