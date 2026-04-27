El Plan de Vivienda de Sánchez, pura marca PSOE: ‘Yo invito, tú pagas’

Más fuegos de artificio con el dinero de todos. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar a bombo y platillo… su enésimo Plan de Vivienda. Y van… Otro alarde de propaganda vacía que no ha levantado precisamente expectativas entre los españoles, que conocen sobradamente la forma de actuar de un Ejecutivo abonado al postureo, la demagogia y la mentira.

Y es que ya nadie se cree las promesas de Sánchez… en general, pero especialmente en materia de vivienda. Hace tiempo que perdimos la cuenta de las veces que ha anunciado la construcción de viviendas desde que llegó a la Moncloa. Primero 25.000, luego 30.000, hasta 184.000… pero a la hora de la verdad, nada de nada. Ni una sola.

El último Plan de Vivienda de Sánchez, además de incidir en las mismas políticas erráticas que han convertido el acceso al hogar en la principal preocupación de los españoles, es pura marca PSOE: «Yo invito y tú pagas». Porque las Comunidades Autónomas van a tener que aportar el 40% para su financiación, a pesar de que no se ha contado para nada con ellas. Más en concreto, los ciudadanos de la Región van a tener que costear de sus bolsillos 123 millones de euros en un plan que ni se ha querido dialogar ni consensuar, y que no respeta las competencias autonómicas en la materia. En cualquier caso, su planteamiento económico carece de credibilidad, ya que el Gobierno central no tiene aprobados los Presupuestos Generales del Estado desde que comenzó la legislatura.

Un plan que continúa sin abordar el problema estructural de la vivienda en España, que es la falta de oferta, y que se empeña en imponer un modelo intervencionista que ya ha fracasado y ha destrozado el mercado. Lejos de las nefastas políticas que, inspiradas por partidos como ERC o Bildu, han sido adoptadas con entusiasmo por el Gobierno de Sánchez, la solución a la vivienda pasa por que haya más suelo disponible y menos burocracia e impuestos. En suma, que haya más facilidades para poder construir viviendas y, además, adoptar medidas para que salgan al mercado a un precio asequible, ya que pocas familias pueden hacer frente a hipotecas que superan de largo los 200.000 o los 300.000 euros.

Pero nos encontramos con un nuevo brindis al sol, más cosmético que real, alejado de las soluciones efectivas que necesitan los ciudadanos. Por desgracia, el deterioro generalizado del Estado del Bienestar bajo el sanchismo tiene un rostro muy visible, y es precisamente el acceso a la vivienda.

Pero en la Región de Murcia sí queremos hacer viviendas, no solo anunciarlas. Después de dos meses de un parón que no ha sido atribuible ni al Partido Popular ni al Gobierno regional, hemos retomado el contacto con Vox para abordar la Ley de Vivienda Asequible. Hemos repasado el marco legal que ya habíamos tratado antes con el mismo partido, aunque con distintos actores.

Un marco legal que, cabe recordar, es fruto del consenso con los sectores implicados, promotores, constructores y ayuntamientos. Como consecuencia se elaboró un borrador de proyecto de ley que fue sometido a un proceso de diálogo con todos los grupos políticos en esta Asamblea Regional. Hubo reuniones con los otros tres grupos parlamentarios, y en concreto seis con los representantes de Vox en aquellos momentos.

Desde el Partido Popular, y también desde el Gobierno regional, mantenemos esa voluntad de diálogo para mejorar el acceso al hogar, a través de una ley que quiere dotar de instrumentos a las familias, a los jóvenes que se quieren emancipar y no pueden. Y que contribuya a reparar los destrozos en el mercado de la vivienda provocados por unas políticas ideológicas e intervencionistas.

Porque la política del PP se centra en mejorar la vida de la gente, ofrecer oportunidades y resolver problemas. Nosotros siempre elegimos gestión, diálogo, medidas útiles y resultados. Los ciudadanos nos piden que antepongamos la lógica de la solución a la estrategia del bloqueo.