Nutrición: La asignatura pendiente en los colegios e institutos

Somos lo que comemos, y en Murcia la tasa de obesidad infantil supera el 10%, y un 26% de los menores de 18 años tiene sobrepeso, en la población adulta, el 55% tiene sobrepeso y un 20% obesidad, si a ello le sumas que la media de gasto por familia en alimentación supera el 16% del presupuesto, la pregunta es muy clara: ¿Por qué no existe la asignatura de nutrición en nuestros colegios e institutos?

El presidente de Mercadona, Juan Roig, asegura que en apenas veinte años, para 2050, no habrá cocinas en las casas, ya que todo el mundo comprará la comida preparada, y que el microondas o el horno, serán los únicos aparatos que nos recuerden que allí hubo una cocina.

Pero, sobre todo, lo que hace imprescindible que la nutrición entre a formar parte de nuestro sistema educativo, es que estamos generando un auténtico pozo sin fondo en nuestro sistema sanitario, ya que, si hay algo demostrado, es que una alimentación basada en la comida procesada y ultraprocesada, tiene consecuencias demoledoras en nuestros cuerpos y en nuestra salud.

Varios estudios, tanto nacionales como internacionales, han demostrado que cada euro invertido en conocimiento nutricional que nos lleve a una alimentación saludable, tiene un retorno cinco veces la inversión en ahorro sanitario y farmacéutico.

Estoy seguro, que la todopoderosa industria alimentaria, hará todo lo posible para no permitir que se estudie en nuestros colegios e institutos la composición de los alimentos ultraprocesados, por eso, ojalá que el presidente López Miras, tome la decisión política de apostar porque la nutrición pase a formar parte de nuestro ADN, creando plazas de nutricionistas en todos los colegios e institutos, por lo menos en los públicos.

Algunos estudios indican que 1 de cada 5 muertes evitables, tiene relación directa con el sobrepeso. Más de cien mil personas, se estiman, mueren por razones de sobrepeso al año.

La Asociación Española de Cardiología nos dice que ‘La obesidad abdominal dobla el riesgo de padecer un episodio de muerte súbita’, y advierte que la obesidad es ‘Uno de los principales problemas de salud pública que tiene este país en el siglo XXI’

Si con estos datos, las autoridades educativas creen que no es fundamental educar en nutrición a las futuras generaciones, el problema entonces es más grave de lo que pensamos.

Ningún colegio ni instituto sin la asignatura de Nutrición