Necesitamos un presidente que se ponga a trabajar

Con López Miras puedes quedar para tomarte una cerveza, pero no para que te solucione un problema. El personaje me cae bien, no es ningún ogro, pero es incapaz de gestionar ni uno solo de los problemas que tenemos en la Región de Murcia. Como muestra: que lleva nueve años en el gobierno y ocho sin construir una sola vivienda pública.

Desde el año 2018 hasta el 2025 el Gobierno de España ha transferido a la Región de Murcia más de 240 millones en diferentes proyectos y planes estatales para políticas de vivienda. Una parte del Plan Estatal de vivienda 2022-25, otra del Bono al Alquiler Joven y otra de subvenciones para la construcción de vivienda para alquiler asequible.

¿Dónde está todo el dinero que se ha transferido? ¿En qué se lo ha gastado? Y ¿por qué ese dinero no ha ido a mejorar el problema de la vivienda en la Región de Murcia?

Jóvenes desde 2022 esperando que el Gobierno Regional ingresara las ayudas del Bono al Alquiler hasta 2025. Familias vulnerables que tienen las ayudas concedidas desde 2022 y, todavía hoy, siguen sin cobrarlas. 22 millones de euros que van a ser devueltos a la Unión Europea porque el señor López Miras ha sido incapaz de construir 500 viviendas.

El problema de la vivienda que tenemos ahora mismo no es sencillo de resolver, ni se va a solucionar con una ley que disponga más suelo y agilice los trámites para construir. En 2006 y 2007, los años que más viviendas se construyeron en España, unas 800.000 anuales, nunca bajaron de precio.

El problema que nos ha traído hasta aquí ha sido de desprotección del parque público de vivienda. Si no tenemos una bolsa de vivienda a precios regulados, el mercado siempre va a poner el precio según el mejor postor. Y a esto se suma la incapacidad para construir vivienda de promoción pública.

Esto ha provocado que grandes inversores se hicieran con enormes cantidades de viviendas y que personas de origen extranjero (a las que no hacía falta regularizar porque venían con capital inversor suficiente) acapararan construcciones a precios de su país de origen.

Si añadimos la sobreburocratización para la construcción y el miedo que se le está inoculando a la ciudadanía con la ocupación, tenemos el combo perfecto para que las viviendas ya construidas estén vacías y sin inquilinos. ¿Cuál es el problema de fondo? Que los precios están tan altos que para un trabajador con sueldo medio o para un joven que lleva pocos años trabajando es imposible acceder a una vivienda.

Y si sabemos que la solución a corto plazo es de precio, que construyendo más los precios no van a bajar ¿Por qué el señor López Miras lo fía todo a una ley para construir más? ¿Por qué es incapaz de dar las ayudas que tiene que gestionar? Y, sobre todo, ¿por qué no quiere tomar medidas estructurales que hagan que esta crisis de la vivienda no se repita?

Nos hemos acostumbrado a un presidente cuya principal preocupación es la de salir más tiempo que las propias vírgenes en una procesión de Semana Santa, retransmitida en la TV que pagamos todos. Y hemos olvidado que un presidente lo que debe hacer es trabajar para solucionar los problemas de la ciudadanía a la que gobierna.

Que López Miras prefiere comprarse tránsfugas o a Vox antes que pactar con el PSRM lo tenemos claro. Pero no diréis que Francisco Lucas no se lo ha dicho. Para solucionar el problema de la vivienda necesitamos facilitar una entrada que la gente no ha podido ahorrar. Por eso proponemos una ayuda de 36.000 euros.

Necesitamos que se agilice la construcción, sobre todo, de vivienda pública para siempre, para eso tiene el Plan de Vivienda Estatal. Y también que la vivienda construida se ponga en el mercado, para eso es imprescindible que el gobierno actúe de garantía.

Las políticas del PP y López Miras nos han traído a un callejón sin salida y es que el personaje que se ha construido cae bien, nos puede resultar simpático, pero es incapaz de liderar las soluciones para la Región en la que vivimos. Necesitamos que López Miras se ponga a trabajar.