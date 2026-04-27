¿Llegará el tranvía a El Palmar?

Los que saben de transporte público y llevan un tiempo chequeando el tercermundista sistema de movilidad sostenible de que dispone el municipio de Murcia tienen la mosca detrás de la oreja con respecto a la extensión del tranvía hacia el barrio del Carmen y la pedanía de El Palmar. Les ha llamado la atención que la Consejería de Fomento esté haciendo reuniones con alcaldes y responsables de municipios limítrofes para avanzar en el diseño del itinerario que llevará el tren ligero más allá de la capital de la Región.

Una de las reuniones se ha producido hace unas semanas con José Alfonso Hernández, el alcalde de Molina de Segura, una localidad que espera desde hace años la extensión del tranvía desde Espinardo, un puñado de kilómetros que separan ambos destinos y que sería toda una revolución que se convirtiera en realidad. Prácticamente toda la Corporación molinense está de acuerdo con ese proyecto.

De hecho, a finales de 2020, de la mano de los socialistas bajo la batuta de la entonces alcaldesa Esther Clavero, Molina presentó la iniciativa para lograr fondos europeos. También los de Vox hicieron lo propio expresando su apoyo, en este caso desde el despacho de José Ángel Antelo cuando era vicepresidente del Gobierno y desde la consejería de Fomento, en manos entonces de José Manuel Pancorbo, ahora reaparecido como líder regional de los de Abascal. En esa fecha, en 2024 anunció que estaba todo en marcha, un deseo más que una realidad.

Gobierno regional, Gobierno local

En la actualidad, los populares están convencidos más que nunca de la ampliación, aunque desde hace años lo están intentando sin que hayan ni siguiera hecho aún el plano de por dónde discurriría ni dentro de Murcia ni por dónde se enlazaría hasta el área metropolitana de municipios vecinos.

En ese contexto se produjo la entrevista entre el consejero de Fomento y el alcalde de Molina, recientemente. Tras años de promesas y firmas de protocolos, se ha encargado un nuevo estudio a Urbamusa para su extensión a Molina, Santomera y Alcantarilla. Eso por parte de la Comunidad Autónoma mientras que el Ayuntamiento de Murcia ha hecho lo mismo, pero en este caso para enlazar el tranvía con la estación de tren del Carmen y con El Palmar, donde miles de personas recalan cada día en el hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud con una llegada masiva de estudiantes que ya se han manifestado por la falta de aparcamiento y el caos tanto en el transporte público como en los accesos. Un detalle que deja sobre la mesa el ‘made in Murcia’ de esta ciudad y de la Región, que navega con el mismo prisma: primera hacemos edificios e instalaciones y luego ya veremos cómo llevamos a la gente, un postulado caduco, obsoleto y muy peligroso para la movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climático.

Lógicamente Urbamusa hará ambos estudios, lo que da un poco de tranquilidad si se piensa en los estudios que deberá realizar de cara a ese macroproyecto, unos dibujos que costarán miles de euros, todo un despilfarro teniendo en cuenta que a lo largo de los años se ha invertido cerca de 900.000 euros en estudios que no han llegado a buen puerto y que se habrian quedado obsoletos por la metamorfosis de los cascos urbanos y los cambios en las distintas legislaciones.

La gran incógnita

Una de las hipótesis que barajan expertos en movilidad y transporte público es que la Consejería de Fomento dará prioridad a ‘su tranvía’, el que discurriría hacia Molina, Alcantarilla y Santomera relegando en parte las pretensiones de la ciudad de Murcia que quiere hacia el Carmen y El Palmar. La gran incógnita es si después de que llegue a la estación de tren para dar servicio a los usuarios de trenes y de buses (se supone que se trasladará a ese barrio la estación de autobuses) se prolongará hacia El Palmar. Parece que la Comunidad no tiene muy claro ese añadido y eso supone un hándicap puesto que el Gobierno regional es una de las piezas fundamentales para su financiación.

Todo dependerá de la presión que realice el Ayuntamiento de Murcia y también la Universidad de Murcia, cuyo personal y estudiantes serían uno de los damnificados en caso de que el tranvía no conectara su Campus de Espinardo su Campus de la Salud. Un despropósito para la movilidad del municipio de Murcia que lleva aguantado muchos años un transporte público tercermundista que sigue sin ver un futuro claro después de que el contrato de la nueva concesión haya vuelto a la casilla de salida. Murcia seguirá años mirando con envidia a localidades como Alicante y Granada, por poner solo un ejemplo. Por nadie pase.

La plantilla municipal vota mañana a sus representantes

El Supermartes no solo es para las personas vinculadas a la Universidad de Murcia que mañana elige rector o rectora entre Alicia Rubio y Samuel Baixauli. También están llamados a las urnas casi 3.000 empleados municipales del Ayuntamiento de Murcia que deberán elegir a sus representantes ante la Corporación municipal. Se presentan cinco sindicatos: SIME, CC OO, UGT, CSIF y Somos Sindicalistas. En las anteriores, el ganador fue el SIME. En esa ocasión el morbo está en saber si ese sindicato ha tocado techo o por el contrario sigue creciendo en representación, un reto mayúsculo que dejaría a sus contrincantes con la boca abierta. La Policía Local y los Bomberos, que suman cerca de 600 funcionarios, son dos de los servicios fundamentales en estas elecciones. Las espadas están en todo lo alto.