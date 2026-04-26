Vivienda y romanticismo

Fruta del mundo. Una mujer en un puesto de fruta y verdura del mercado de Verónicas, en Murcia ciudad: «Qué nísperos más hermosos, ¿a cómo están?», «a 12 euros el kilo», le responde la vendedora. «¡A 12 euros! ¡Qué barbaridad!», dice la mujer escandalizada. (Realmente los nísperos son espectaculares de buenos y creo que no son españoles, sino de Perú, quizás. Últimamente está llegando bastante fruta peruana y de otros países. El otro día compré una sandía que había sido cultivada en Senegal. Menos mal que al menos los plátanos siguen siendo de Canarias).

Insoportable. Yo no sé ustedes, pero, yo no soy capaz de soportar ya los juicios a los políticos que se están desarrollando actualmente. Cada día, cuando leo los periódicos o veo los informativos de la televisión, se me retuerce el estómago. Los ‘no me acuerdo’ de unos, los ‘cuando decía ‘lechugas’ me refería a lechugas, no a billetes’, de los otros, aquello de: ‘no, yo cobraba, pero no iba a trabajar’, o lo de ‘yo me reuní con el comisario Villarejo ocho o nueve veces, pero no le hacía encargos, le hacía preguntas’, han acabado con mi capacidad de aguantar a este personal. Qué bandas, oiga, la una y la otra.

Problema gordo. Lo de la vivienda se está poniendo de una manera que no sé cómo los jóvenes no salen a la calle en manifestación multitudinaria pidiendo algún cambio en la situación que sufren. Como saben, lo de la casa compartida se está poniendo de absoluta moda, es decir, que se alquila ‘una habitación con derecho a cocina’, como se hacía en la posguerra, allá en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Quizás alguien de ustedes que sea tan mayor como yo recuerda lo que digo. Esto del ‘derecho a cocina’ era la señal de mayor pobreza que se daba en aquel generalizado mundo de pobres. No hay derecho a que el alquiler de una casa pueda llegar a suponer más de la mitad del sueldo medio de una persona.

Acelera. A una mujer joven le suena el móvil en la calle, mira la pantalla, le da al botón, se lo pone en la oreja y dice con voz tajante: «Venga, tío, desembucha rápido que tengo prisa».

Nicole Kidman / EFE

Edades. Hay actrices (y actores) que se operan para rejuvenecerse y lo hacen a fondo, tanto que a veces parecen primos y primas lejanas de las personas que eran antes. Y se ven cosas increíbles. Por ejemplo, Nicole Kidman. En la película Baby girl, que es más bien erótica, se defiende en los primeros planos, aunque se ve muy rehecha, pero de pronto levanta una mano y la diferencia con la cara es total. El rostro es de 40 años y la mano de 60.

Romántica ella. Estoy leyendo una biografía novelada de George Sand, la escritora francesa que realmente se llamaba Amantine Dupin, pero que cambió su nombre por el de un hombre porque decía que a las mujeres escritoras no les hacía nadie caso. Independientemente de sus escritos, que te pueden gustar más o menos dependiendo de tu afición al romanticismo, su vida personal fue vibrante. Se casó muy joven y tuvo dos hijos, pero coleccionó un buen número de parejas: Prosper Mérimée, Jules Sandeau, Alfred de Musset, Chopin, Alexandre Manceau, entre otros. Le iban los hombres artistas.

Exposición. El pintor Pepe Claros expone en Mazarrón. Habrá que ir a verlo. Su obra es siempre interesante.

Series. Estoy viendo la última temporada de la serie Euphoria. Es dura y descarnada, eso es seguro. Y está hecha con todos los medios necesarios para que resulte atractiva. Los actores y actrices perfectos. De todos modos, los que busquen paz y serenidad en una serie deben ver otra porque esta va de todo lo contrario. También he comenzado la serie The Pitt, pero poco a poco, en ratos perdidos. Una serie ambientada en las Urgencias de un hospital de una gran ciudad de Estados Unidos, hay que verla sabiendo que va a resultar desagradable en muchos momentos, por esa sanidad que tienen ellos, irreconocible para los españoles. (Qué suerte tenemos, y pobres estadounidenses, si no tienen mucho dinero).