Charlas de bar | Prioridad nacional

—¿Y a ti qué te parecen los pactos del PP y Vox en Aragón, Extremadura y el que está por venir en Castilla y León?

—Pues qué me va a parecer, bien no. Después de mucho hablar de cómo crece la extrema derecha en otros países europeos y de que aquí, por el momento, estábamos a salvo porque Vox parecía que no iba a llegar al poder porque tenía menos votos. Pero mira, entrando en los gobiernos ya.

—Bueno, pero pilla poquito. Alguna vicepresidencia y algunas consejerías en Gobiernos autónomos en los que es el socio minoritario.

—Ahí veo yo el meollo del asunto. Que siendo los socios minoritarios, han conseguido imponer sus ideas en los gobiernos donde han entrado. Y esas ideas son de la extrema derecha, nadie puede dudarlo. La famosa ‘prioridad nacional’, que es un invento de los franceses, no es otra cosa que la discriminación por razón de origen. O sea, que para que los españoles vayan primero hay que tratar a los no españoles como ciudadanos de segunda.

—No sé, a lo mejor vas demasiado lejos. La famosa ‘prioridad nacional’ no veo yo que signifique que los inmigrantes vayan a ser tratados como parias. Por lo menos el PP no tiene esa visión. Habla del arraigo como criterio para las ayudas sociales. La prueba de que no comulga con las ideas de Vox es que ha votado en el Congreso contra la propuesta de la ‘prioridad nacional’.

—Ya. Y entonces ¿por qué ha firmado el papel que le ha puesto delante Vox? Ojo, en Extremadura y en Aragón.

—Hombre, es que si quiere gobernar tiene que pactar con los ‘abascales’. No le queda otra. Lo mismo ha hecho el PSOE con los ‘indepes’. La situación política en España no permite otra cosa. Ni PP ni PSOE tienen mayorías últimamente, así que les toca firmar pactos con quienes seguramente no les gustaría. La política hace extraños compañeros de cama, que se decía en tiempos.

—Pero una cosa es buscar aliados parlamentarios y otra es adoptar valores claramente anticonstitucionales. Eso es echarse al monte. Porque lo de negar derechos a una parte de la población por su origen va contra lo que proclama la Constitución. Y, de momento, el PP ya ha adoptado el famoso ‘principio de prioridad nacional’ de Vox en los dos acuerdos que ha firmado.

—Aun así, yo creo que te estás adelantando. No creo que un partido democrático como el PP vaya a sacar leyes o normas que vayan contra la Constitución. Por otra parte, el PSOE tampoco está virgen. La ley de amnistía y lo de crear el cupo catalán parecen anticonstitucionales también.

—Bueno, bueno, la ley de amnistía está pendiente de lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, de momento, su Abogado General ya se ha pronunciado a favor.

—¿Y de lo del cupo catalán?

—Pues te digo que, de momento, no hay nada aprobado.

—Pero sí hay ya un pacto firmado con Esquerra Republicana para aprobarlo.

—Veremos en qué termina el pacto.

—Lo que yo te quiero decir es que, en cierto sentido, el PP y el PSOE se ven forzados, o se dejan forzar, con tal de mantener o alcanzar el poder. Y lo mismo uno que otro sacrifican sus principios, si es que todavía los tienen, a ese fin.

—Vale. Pero no me irás a decir que son lo mismo los principios de la extrema derecha que las concesiones a los independentistas. Piensa que hoy es la ‘prioridad nacional’ y mañana será el cambio climático y el abandono de las renovables, que tan beneficiosas nos están siendo en estos momentos de cierre del estrecho de Ormuz, las vacunas y tantas otras cosas. Que las ideas de la extrema derecha nos llevan a un pasado ya superado. Es para echarse a temblar. Y su presente también, mira las guerras de Trump.

—Lo que tendrían que hacer PP y PSOE es ponerse de acuerdo y formar una coalición y que les fueran dando a la extrema derecha y a los independentistas.

—Pues no te falta razón. Pero lo veo tan poco probable…