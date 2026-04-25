País Murciano

En la imagen, inspirada por el fotógrafo británico Martin Parr, dos turistas disfrutan de un Aperol Spritz junto al mar, mientras otro turista descamisado les roba el protagonismo / Fotografía captada por la autora en El Médano (Tenerife)

El tóxico de turno

El azúcar, la radiación solar, el tabaquismo, el estrés crónico, el insomnio, los fritos y la bollería industrial nos roban el colágeno, es decir, aceleran el envejecimiento. A estos sospechosos habituales se une ahora un nuevo factor: las personas tóxicas. Según un estudio publicado por la revista científica PNAS, los vínculos sociales negativos aceleran el envejecimiento biológico y la morbilidad. En concreto, nuestro ritmo de envejecimiento se incrementa en un 1,5% y por cada persona tóxica nos caen encima nueve meses. Contando a su jefe, a su cuñado, a su vecina cotilla y al compañero de trabajo envidioso, tiene usted tres años más de los que revela su DNI. El estudio solo salva de la quema a los cónyuges: la ciencia no ha logrado probar que una pareja tóxica perjudique la salud. La razón: el amor puede terminar, pero jefes, cuñados, vecinos y compañeros de trabajo suelen permanecer en nuestra vida «hasta que la muerte nos separe».

Sábado 18. Lucha de birretes

Estoy enganchadísima al culebrón de las elecciones de la UMU y, cada mañana, me zambullo en LA OPINIÓN para devorar una nueva entrega de intrigas y giros inesperados de guion. Difamaciones, denuncias, acusaciones de tongo, juego sucio, sombra de corrupción... Debajo de esos birretes de colores que engalanan las insignes cabezas de los catedráticos y catedráticas se esconden auténticas máquinas de matar. Ni John Rambo con un cuchillo entre los dientes saldría vivo del Rectorado.

Domingo 18. Anti-ranking

Los suplementos culturales de los periódicos aparecen hoy repletos de listas de las mejores lecturas de este 2026, coincidiendo con el próximo Día del Libro. La buena literatura aporta placer y conocimiento, pero la mala es la que nos revela la verdad de las cosas. Yo sé de antemano que alguien me va a caer mal si señala como ‘su favorito’ algunos de estos títulos:

-‘Dios vuelve en una Harley’ (un libro tan cursi como deprimente, que te arroja a los brazos del nihilismo extremo).

-‘Sin noticias de Gurb’ (este es el favorito de la gente que no lee, una novelita de humor que no está mal, pero que nadie en su sano juicio se llevaría a una isla desierta).

-‘El Principito’ (¿de verdad el libro favorito de un adulto es un cuento infantil?).

-Cualquier obra de los señores que se hacen llamar Carmen Mola (sus tramas incitan al consumo de benzodiacepinas).

-Los ‘bestsellers’ de Sonsoles y Juan del Val (no los he leído y ni falta que hace).

Lunes 20. Extrema y dura

El nuevo Gobierno de Extremadura ha declarado la ‘prioridad nacional’. Para Vox, este principio sitúa a los españoles (en este caso, a los extremeños) como ciudadanos preferentes para el acceso a las ayudas públicas. El PP, sin embargo, prioriza ‘el arraigo’, es decir, el tiempo que una persona lleva empadronada en ese lugar.

Martes 21. Aragoneses 'firts'

El nuevo Gobierno de Aragón declara también la ‘prioridad nacional’. Ya son dos las comunidades que apuestan por situarse ‘primero’. Pongamos que, excluidos los extranjeros y satisfechos todos los aragoneses, solicita la prestación pública un ciudadano patrio nacido en otra comunidad. ¿Quién tendría prioridad? ¿Un catalán ‘botifler’ o un madrileño federalista? ¿Quién es más español? ¿Estaría por delante un vecino de Portugal (extranjero pero ibérico) frente a otro de Marinaleda (nacional pero comunista)? ¿Debemos, a partir de ahora, realizar cualquier trámite administrativo con el traje regional?

Miércoles 22. La paguita

Imaginemos ahora que la ‘prioridad nacional’ se declara en el conjunto de nuestro país. Quedan unas pocas ayudas que hay que repartir solo entre los españoles de pura cepa. ¿Los ciudadanos de las islas tienen prioridad sobre los de Ceuta y Melilla, pero no sobre los del País Vasco? ¿Un murciano del Valle de Ricote puede solicitar ‘la paguita’ o es directamente excluido por sus orígenes moriscos? ¿Los españoles que hemos emigrado tenemos menos puntos que los ‘arraigados’ de toda la vida? Si todos somos ultranacionalistas, ¿deberíamos renunciar a los fondos Next Generation y fundar una sucursal del BCE en nuestro pueblo?

Jueves 23. Revolución

Los murcianos, que somos discriminados sistemáticamente en el resto de comunidades españolas e interplanetarias, ¿debemos declararnos en rebeldía a lo Antonete Gálvez y proclamar el País Murciano?

Viernes 24. El clan patriótico

«El nacionalismo tribal siempre insiste en que su propio pueblo está rodeado de ‘un mundo de enemigos’, ‘uno contra todos’. Afirma que su pueblo es único, individual, incompatible con todos los demás», (Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 1951). n