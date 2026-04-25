Hagamos historia

Los momentos históricos crean una energía especial. Nuestro sentido como especie descansa en la capacidad de agencia, es decir, en la posibilidad de producir eventos que contradigan la pendiente determinista. Somos seres llamados a romper barreras, superarnos e ilusionarnos con los nuevos comienzos; seres que creen en la necesidad permanente de seguir progresando.

La Universidad de Murcia se enfrenta a una de esas disyuntivas que separan épocas: elegir a su primera rectora en más de 111 años de existencia o mantenerse al margen de los avances sociales. La sociedad nos mira y la comunidad universitaria necesita una respuesta a esta pregunta: ¿por qué ha llegado, por fin, el momento? No quiero responder quedándome en el mero simbolismo. Este hito histórico debe servir no solo para poner fin a una evidente anomalía democrática, sino también para abrir una ventana de oportunidad que traiga consigo otras muchas transformaciones.

Una primera rectora significa también un nuevo modelo de gobernanza: más cercano a la realidad de los grupos de investigación y los departamentos, más inclusivo y más eficiente. Aspiramos, por tanto, a que este hito tenga consecuencias directas sobre el bienestar de la comunidad universitaria, porque viene acompañado de una nueva forma de liderar.

Quiero ser una rectora accesible y empática, capaz de motivar y, sobre todo, dispuesta a desterrar el conformismo. No he venido solo para ser la primera rectora, como si fuera una medalla que guardar en una vitrina; quiero que los próximos seis años sean una concatenación de muchas otras primeras veces. Que seamos creativos en las soluciones, valientes en la definición de horizontes y generosos en la toma de decisiones.

Me siento profundamente afortunada de trabajar en esta institución. Por eso jamás podré hablar mal de esta casa, que es una parte irrenunciable de mi identidad. Estoy en deuda con ella y también con todas las mujeres que me precedieron, abriendo camino en tantos ámbitos. Si hoy puedo estar aquí es gracias a su audacia.

Hablo de nuestras pioneras: académicas como Francisca Moya, primera mujer catedrática de nuestra universidad; Concepción Sánchez, primera decana de la Facultad de Química; Ana María Montes, primera doctora de la Facultad de Veterinaria; Concepción Palacios, primera decana de la Facultad de Letras; Carmen Robles, primera decana de la Facultad de Medicina, y tantas otras que supieron hacer historia.

Poder acompañarlas a partir del próximo 28 de abril sería, ante todo, una enorme responsabilidad. No creo poseer cualidades extraordinarias frente a otras compañeras que podrían haber concurrido a este cargo. Creo, muy especialmente, que las profesoras Senena García Corbalán y Alfonsa García Ayala lo merecían tanto como yo. Es también el momento de rendirles homenaje, porque son dos referentes indiscutibles de liderazgo femenino, gestión responsable y talento investigador, y tienen mucho que aportar al futuro de la Universidad de Murcia. Siempre dije que me habría gustado una segunda vuelta entre dos mujeres, pero tal vez ese era un escenario todavía, por desgracia, demasiado rupturista.

Por pura serendipia me encuentro ante el encargo colectivo de liderar este tiempo nuevo. Me siento preparada para afrontarlo, sin renunciar a los valores en los que siempre he creído y con una voluntad firme de sumar todas las voces. Pido la confianza de la comunidad universitaria, con una participación récord, para que demos un gran paso hacia una institución más moderna, humana y justa.

Quiero ser una rectora para toda la universidad: derribaré barreras, me dejaré la piel para atraer recursos y trabajaré sin descanso para hacer la vida más fácil a toda la comunidad, con un proyecto que combina solvencia y experiencia. La historia es nuestra y la escribimos, juntos, el próximo martes.