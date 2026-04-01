Es genial. El Gobierno regional de Murcia es el único que no hace política. Si el Gobierno central le pide los datos de los programas de prevención del cáncer lo considera una «maniobra política para fiscalizar a las comunidades». Si la Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad en el Cribado de Cáncer de Mama -que reúne a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), la Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria y a diferentes asociaciones y federaciones de vecinos- le solicita mayor transparencia le responde igualmente que sus demandas obedecen a un «fin político».

Como si fuera un cáncer, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, utiliza como comodín y defensa la acusación de hacer política. Al parecer ocultar la información, despreciar los datos, retrasar la ampliación a nuevas franjas de edad o criticar tanto la fiscalización administrativa como la ciudadana no es hacer política. Como tampoco lo es derivar las pruebas al sector privado o que Urgencias en La Arrixaca tenga forma de barracones disimulados.

Cerca de 200 mujeres podrían haberse visto afectadas por «retrasos diagnósticos» en la última década por un sistema, nada político por supuesto, que evita corroborar inmediatamente el daño con una ecografía. Prefiriendo postergar la segunda prueba a una nueva mamografía, que por mucho que se adelante, de los dos años previstos a los seis meses, supone un retraso vital en la maldita enfermedad.

La Alianza por la Transparencia, Calidad y Equidad, en la que deberíamos militar todos, coteja los datos y demuestra que en 2023 en las mamografías en la Región de Murcia sólo se detectaron 2,43 cánceres por 1.000 mujeres, frente a 4,67 en España. Por el contrario, los descubiertos en los intervalos entre mamografías son mayores que en la media nacional.

El documento ciudadano incide en que no se cumple con el objetivo de detección precoz, lo que provoca el retraso en el diagnóstico y, en el mejor de los casos, tratamientos más complejos o agresivos.

Si en medicina la confianza, la información, es clave, la conclusión es clara.