Opinión | La perdición
Sánchez acaba hoy
Cada día, se anuncia en los medios afines al PP que, dadas las últimas y explosivas informaciones, los segundos que le quedan como presidente del Gobierno a Sánchez van a acabar esta tarde, ya, ayer. Llega la tarde.
Esa noche transcurre sin novedad. A la mañana los periódicos titulan que hoy sí que sí. No pasa del mediodía, es inminente de toda inminencia, tomen asiento, la inminencia llegará de un momento a otro porque le ha pillado algo de tráfico.
Así nos entretenemos la miserable existencia, la primavera ya es verano, el verano acaba muy avanzado noviembre, envejecemos, ¿otra vez Nochebuena? Nos da tiempo a morir unas cuantas veces, pero antes echaremos un ojo a los medios afines al PP, que dirán: Sánchez, sin escapatoria. Se espera un tuit procedente de Bruselas. Al fondo, un ruido blanco inaudible, indiferente: será la vocecilla en bucle de Alberto Núñez Feijóo, exigiendo por favor la dimisión en su castellano traducido del gallego, tras acabar su turno de palabra y con el micrófono cortado.
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