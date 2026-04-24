Hemos redescubierto la prioridad nacional, un remedo amable del amigo-enemigo de Carl Schmitt. Al final, las malas ideas siempre regresan a lomos del irracionalismo, aunque en este caso no se trata de una mala idea, sino de la hidra ideológica que dio empaque a la ideología nazi y el horror y devastación que produjo en la civilizada y vieja Europa. Pero sobre esto último mejor no hablar: es sabida la costumbre humana de tropezar dos —y tres y cuatro— veces sobre el mismo osario universal, homenaje a nuestra capacidad de hacer daño cuando no existen normas que la impidan.

Bulgákov ya nos recordó en su momento que los objetos y los hombres producen sombras, y lo hizo en El maestro y Margarita, una devastadora crítica del Moscú de la dictadura comunista. Incluso Hobbes nos resulta un pensador amable cuando intenta evitar lo que los primigenios teóricos de la raza y de la excepcionalidad nacional impulsan con su ideología y su praxis: que el hombre sea un lobo para el hombre.

No nos engañemos con el juego político. Pensar que hay partidos políticos que no se creen lo que predican, y que solo la hacen para maximizar electoralmente un malestar social general y difuso, es desconocer la Historia con mayúscula, y la facilidad con la que el cálculo político, la creencia en la bondad humana o cualquier bienintencionada idea deriva en consecuencias trágicas. En este sentido sería imprescindible la lectura de El liberalismo del miedo, de Judith Shklar. Seguramente es una ilusión vana: la clase política patria es mala lectora y peor intérprete de las tempestades que desata.

Volviendo a la prioridad nacional, que ha sido elevada al rango de ideología con la firma del acuerdo de gobierno para la gobernanza de Extremadura entre el PP y Vox: nos encontramos ante un postulado que sabemos inconstitucional porque discrimina a unas personas de otras por su origen nacional. Esa incompatibilidad con la normativa española, y la europea, es conocida por el Partido Popular. Pensará que el Gobierno central se encargará de impugnarlo ante el Tribunal Constitucional. Son inconvenientes, pero, ¿qué importan estos frente a ostentar el poder, donde no hay frialdad y sí ese oscuro erotismo no carnal que se disfruta al ejercerlo? Ya veremos qué ocurrirá después del verano de 2027, cuando el PP ostente también el Gobierno central y se vea impelido, o no, a impugnar normas ilegales.

Un problema no menor es la frustración que provocan los límites del liberalismo político a excentricidades como la prioridad nacional. Hitler, por ejemplo, lo sabía y en poco más de un mes los eliminó, imponiendo de facto una dictadura gobernando mediante una ley de excepción, sin que la Constitución alemana fuera nunca derogada.

En general siempre se ha ponderado la fortaleza de las democracias liberales y su capacidad de resistencia frente a compulsiones autoritarias. El pasado, sin embargo, nos dice otras cosas. El pasado o el presente: que se lo pregunten a los ciudadanos estadounidenses.

El Partido Popular de la Región de Murcia debería tomar nota de lo que es y podría suponer la aplicación de la prioridad nacional de Vox, por ejemplo, en el acceso a la vivienda o a ayudas sociales: desde ser tumbada por el Tribunal Constitucional hasta la frustración política y social y la impugnación de la Constitución española. Abrir cajas de Pandora es una mala decisión. Y la falta de presupuestos regionales puede ser uno de los motivos para abrirla. También lo es empañar una impecable trayectoria democrática.