La recuperación del ferrocarril histórico, la línea Cartagena-Chinchilla-Albacete-Madrid es irrenunciable e inaplazable para la Región de Murcia. Nuestra Región se ha quedado sin ferrocarril porque la tan cacareada Alta Velocidad sólo ha resuelto los viajes de larga distancia, pero no tiene un tren que vertebre la Región, y ese papel no lo puede cumplir otro medio que la línea histórica que quedó aparcada con el pretexto de las obras del Soterramiento. Pretexto no del todo justificable puesto que las obras del soterramiento -ni más ni menos que un nuevo acceso soterrado del FF.CC. a la ciudad de Murcia- sólo incumbían a un tramo reducido de la misma, siete kilómetros exactos de su trazado, los que transcurren entre la pedanía de Los Dolores y la Estación de Mercancías de Nonduermas. El viaje Murcia-Madrid por la línea histórica nunca debió haberse interrumpido; tan sólo hubiera exigido un cambio del punto de partida tan cercano y tan «a mano» como la Estación de Nonduermas, como proponíamos en La Opinión el 16 de marzo de 2024 con el título El ferrocarril histórico.

La Plataforma Pro-Soterramiento siempre defendió y seguirá defendiendo la línea histórica del ferrocarril porque es el camino más corto para el viaje a Madrid y por su función vertebradora del territorio y las ciudades de esta región.

Pero, además, su recuperación repararía dos errores históricos de nuestros gobernantes que la ciudadanía ha consentido en momentos diferentes y distantes pero que aún están por resolver: uno, el acuerdo del Pacto de San Esteban, en 2001, que definió que la Alta Velocidad viniera a Murcia por la provincia de Alicante, abandonando la línea histórica y la modernización implícita de la misma que hubiera traído consigo. Y otro, la supresión del ferrocarril que nos unía con Andalucía una aciaga Nochevieja de 1984, en que el ‘Granaíno’ circuló por última vez por las vías que quedarían cortadas desde entonces entre Almendricos y Guadix, poniendo fin al Tren del Almanzora, que comunicaba la Andalucía Oriental con Lorca y la Región de Murcia; y a través de ella posibilitaba el paso hacia el centro de España sin necesidad de recurrir al Paso del Despeñaperros, la alejada y peligrosa garganta entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir que almerienses y granadinos podían eludir a través de Murcia. Que es de facto la mejor salida del Este de Andalucía hacia el centro peninsular.

La recuperación de la línea ferroviaria histórica Cartagena-Chinchilla resolvería ambos errores y, coherentemente, en la reunión que la Comisión de Defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete que el martes 21 Abril se celebró en Cieza, se contó con la presencia de la ‘Plataforma del Tren Púbico social y Sostenible de Almería’. Animamos la lucha vecinal de la comarca del Almanzora por la recuperación de aquel tren que nunca debió desaparecer.

Como elemento de referencia en el problema planteado por el cierre de la línea Cartagena-Chinchilla-Madrid, al que con frecuencia se acusa de la razón de su funcionamiento limitado o reducido, la Plataforma Pro-Soterramiento nos vemos en la necesidad de manifestar que tal línea ferroviaria está en normal estado de funcionamiento y por ella circulan trenes de mercancías con total regularidad en dirección a Madrid, que incluso estacionan en puntos intermedios. Podemos demostrarlo documentalmente. La comunicación con Madrid con trenes híbridos que puso en funcionamiento Renfe en la época de Diego Conesa como Delegado del Gobierno, 2018-2019, fue suspendida por decisión del Ministerio de Transportes, pero mantenemos que podría estar en servicio con punto de salida y llegada, Nonduermas o Alcantarilla. Y a ello no vamos a renunciar.

Nos anima a ello saber que las obras de la Nueva Estación el Carmen concluirán este mismo año, lo que posibilitará la supresión de los andenes aún en superficie y la apertura al menos peatonal de la travesía desde Paseo de Corvera a Avda. Miguel Ángel Blanco, que suprimirá definitivamente la barrera del ferrocarril; esperamos el comienzo previsto de las obras de la urbanización del Bulevar sobre las Vías desde Santiago el Mayor hacia Los Dolores, recurrido por una licitación irregular y vuelto a adjudicar; conocemos que están en proceso la fabricación de los nuevos trenes de cercanías ‘Made in Albacete’, que habrán de sustituir a los destartalados que van y vienen de Alicante.

Que nadie nos agüe la espera.

Mientras tanto nosotros seguimos expectantes