La ‘prioridad universal’ de Cáritas

Con la Iglesia hemos topado. A la ultraderecha, me refiero. Las bromitas de Trump invistiéndose de Jesucristo han hecho saltar las alarmas en una parte sustantiva de su electorado, o eso leo por ahí. La gente va poco a misa, pero un gran segmento de la población, sin excluir a la izquierda, se siente cristiana a su manera. Y su líder, incluso sin curas por enmedio, es Jesús de Nazareth. Así que pocas bromas con él. Trump tuvo que retirar su meme y atribuir otra identidad a un personaje de iconografía indiscutible.

Vox, si embargo, no aprende. Abascal lleva un tiempo apareciendo como antimonárquico y anticlerical, como si fuera un rojo. No le gusta Felipe VI porque no le satisface que cumpla obligaciones de institucionalidad, y no le gustan los dos últimos papas porque se muestran acogedores con la inmigración. La Iglesia, como ciertos sectores de la economía, también se sirve de inmigrantes. Durante el último año he acudido media docena de veces a varias parroquias por invitaciones a bodas y bautizos, y he observado que los monaguillos y otros ayudantes sacerdotales suelen ser personas de procedencia extranjera.

Pero, sobre todo, está Cáritas. Una institución en la que para el plato de comida, la ropa o la cama no existe ‘prioridad nacional’ ni certificado de arraigo, pues precisamente asiste a los desarraigados, sin distinción de nacionalidad, raza o color. A la Iglesia se le podrán criticar muchas cosas, pero su labor social a través de esta institución es maravillosa. Y no se queda en la mera asistencia: sus informes sobre la pobreza constituyen un aldabonazo para cualquiera de las administraciones del Estado. Se podrá decir que el trabajo de Cáritas se limita a la mera caridad, pero a quien tiene hambre en este preciso momento le urge la caridad. Y con ella suple las deficiencias de las Administraciones, cuyo cometido en este aspecto es establecer cauces de solidaridad e integración.

En las Comunidades en que influye Vox no habrá ayuda para Cáritas. Se han saltado el episodio en que Jesús los echó del templo.