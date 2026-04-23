El Día del Libro cuenta con actividades para todos los lectores en toda la Región. / L. O.

Algo hemos de hacer para que los libros vuelvan a ocupar el espacio del que la información tibia y pasajera que ofrecen las redes sociales apartaron fuertemente.

«If you go home with somebody, and they don’t have books, dont fuck ‘em!» Es la impactante cita escrita por el cineasta, escritor y artista estadounidense John Waters, y viene a decir algo así como «Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te metas en su cama».

Desde 1988 celebramos El día Internacional del Libro, conmemoración que tiene como finalidad fomentar la lectura y proteger la propiedad intelectual, aunque buena parte de España lo haga bajo la onomástica de Sant Jordi o San Jorge. Y no entiendo muy bien porqué, si tenemos en cuenta que un 23 de abril fallecieron Cervantes, Garcilaso de la Vega o Shakespeare. Y nacerían otros como Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo.

En fin, no soy nada devota de este santo del que cuenta la leyenda fue una especie de héroe que mató a un dragón para salvar a una princesa en Montblanc. Desde una perspectiva crítica y jocosa, se le ha descrito sarcásticamente como «maltratador de animales», y por si no fue un dragón el animal que fulminó a tiro de lanza, no me cae bien, por más que en Cataluña se endulce la festividad, ya que en este día los enamorados se expresan de forma simbólica regalándose una rosa y un libro.

Sepan ustedes que en Murcia no nos quedamos atrás, ya que absolutamente todas las librerías andan engalanadas con grandes lanzamientos y ofertas , y andamos inmersos en un precioso y fructífero ciclo que, aunque atrae a menos público del que nos gustaría, no deja de ser un evento importantísimo para el movimiento cultural que exibe con frecuencia esta región . Tres jornadas completísimas que ayer, hoy y mañana cuentan con varias decenas de consagrados escritores y está teniendo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho (Campus de la Merced) y a la que todos están invitados.

Permítanme mi espacio en este medio para dar máxima difusión a una presentación muy especial, ya que mañana viernes cuento con la presencia de mi querido y admirado Jesús Odovás, que viene a presentar su último libro Tu pelo no es muy normal.

Gracias a todas las personas que hacen posible que los libros sigan siendo esenciales. Gracias Soportales, Mandrágora, Diego Marín, Libros Traperos, Sanmartín, En las nubes, San Pablo, Alameda, Corelia, La Candela, El Faro de Lola, Dimaps, Vértice, Elbal, Las Tejeras, Triángulo , Miguel, Marpe, Action Comic, Siete Héroes, Alvi, Lapicero, Diocesana, Comic Stores y tantas otras que sois la resistencia y un bendito oasis.