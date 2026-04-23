¿Deberían anularse las oposiciones al Ayuntamiento de Murcia?

Que haya convocatorias que se echó la instancia hace mas de cuatro años y que ni tan siquiera hayan sido publicadas las listas de admitidos, sería por si solo un motivo para que el concejal ¿competente? presentara su dimisión de manera irrevocable, pero como estoy seguro que no lo hará, alguien debería explicarle, o mejor comunicarle, que el Tribunal Supremo estableció (septiembre de 2025) para todos los procesos selectivos un tope de tres años para ejecutarse la totalidad del procedimiento.

Ahora, el Ayuntamiento anda inmerso en elecciones sindicales, y seguro que vendrán las Cartas los Reyes Magos, unos anunciarán que intentarán anular los procesos y barra libre para los interinos que están en fraude de ley, otros dirán que lo importante es conseguir la decimoquinta paga, pero sería bueno que alguien pidiera explicaciones al concejal sobre la desastrosa gestión que hace de los recursos humanos.

Menos ardillas, al mas puro estilo Yankee y mas exigir responsabilidades -me dice un funcionario que lleva media vida interino-. Entre caballería y ardillas revoloteando por los despachos, el ayuntamiento parece un zoo.

Si el ayuntamiento o peor aún, los sindicatos se van a esconder detrás de que para anular un proceso lo tiene que hacer algún interesado (opositor) deberían autodisolverse la Junta de Personal y la Concejalia del ramo.

La gestión pública requiere varios principios: Transparencia, eficacia, eficiencia, economía y rendición de cuentas. El Sr. Concejal no cumple ninguno de ellos. Pero tranquilidad, aquí no pasa nada.