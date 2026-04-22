Vivienda: Yo soy español, español, español

¿Qué estarían diciendo todos los españoles que llevan en su muñeca una pulsera con los colores de nuestro país, si Alemania, Suiza o Francia, en su política de vivienda pública , dijeran que los españoles y los portugueses, que trabajan y cotizan allí, irían detrás de sus nacionales a la hora de acceder a una vivienda pública?

Por mucho que se empeñen algunos en que puntúe como mérito preferente para acceder a las ayudas públicas ponerse a gritar en la puerta del paro, de la Consejería de Obras Públicas o en el IMAS “Yo soy español, español, español” por fortuna no podrá ser así, y si no lo para el ejecutivo o el legislativo este disparate, lo terminará frenando el poder judicial.

Vanagloriarse y sacar barriga de esta absurda ocurrencia, lamentablemente traerá votos, por eso seria bueno que quien ejerce la responsabilidad de gobierno no se deje arrastrar por populismos falsos y engañosos. El ejecutivo regional tiene la obligación, no solo moral y ética, sino legal, de decirle a la sociedad la verdad, con transparencia y rindiendo cuentas.

Ahora que estos días, la Virgen de la Fuensanta ha iniciado su gira por las pedanías de la capital, sería todo un detalle que todos los políticos que la acompañen, fueran comunicando a los devotos y devotas de nuestra Patrona, que traten al inmigrante como Francia, Suiza o Alemania trató a nuestros abuelos y abuelas.

Nuestra historia nos avala como una región que miles de sus trabajadores y trabajadoras tuvieron que dejar sus raíces, sus paisajes , sus colores y olores atrás, y embarcarse en una travesía dura y difícil, por eso sería todo un detalle como mínimo que tratáramos a quienes nacieron fuera de aquí, pero que trabajan y cotizan en nuestro territorio, como nos gustaría que nos trataran a nuestros hijos e hijas cuando tienen que irse de la región en busca de futuro.

Sin inmigrantes nuestro región no sería más prospera y rica, sino todo lo contrario, y la Murcia Vaciada, se transformaría en la Murcia Abandonada.