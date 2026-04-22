Opinión | La Perdición
No me llames inteligente
Cuando la gente hoy día no tiene nada positivo que decir de uno, dice por piedad -y con ganas de largarse- que eres «muy inteligente».
El que te llamen inteligente es el nuevo «eres muy buena persona» que se decía de toda la vida. En mi época había que cabrearse con razón cuando te definían como buena persona, porque evidentemente no te habían podido llamar nada mejor, nada presentable.
Se te consideraba buena persona si no te podían definir con algo un poco prestigioso en sociedad, como listo, talentoso, sexy o pastoso. Eras «buena persona» cuando no podías ser otra cosa, como cuando eres español.
De tan bueno, tonto. De tan inteligente, tonto por duplicado. La gente que elogia, queriendo despacharte rápido, con lo de la inteligencia es porque desprecia la inteligencia. Podría ser peor, claro: cuando tras mucho rebuscar para quedar bien contigo te llaman, tras un silencio incómodo, «culto»...
Suscríbete para seguir leyendo
- Un gran mercado medieval llega este fin de semana a un pueblo de Murcia, a 30 minutos de la capital, con una fiesta única en la Región
- Iberdrola saca a la venta 174 viviendas en Murcia en la zona de Nueva Condomina
- La pizzería más famosa de Murcia abre en un nuevo local donde nadie ha logrado triunfar en años
- La Fuensanta peregrina este lunes a Los Dolores: horario, recorrido y calles cortadas
- Cambio de normas: los murcianos tendrán que devolver botellas y latas en las tiendas desde noviembre de 2026 para recuperar su dinero
- Nueva Condomina y Guadalupe se unirán mediante 1.000 viviendas
- La Región de Murcia fue la segunda Comunidad Autónoma que más dinero destinó a Educación en el 2024
- Municipio a municipio: estas son las viviendas que se podrían construir en hasta 30 localidades de la Región de Murcia