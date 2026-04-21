Opinión | La perdición
Todo falso
La candidata socialista a la comunidad de Andalucía, María Jesús Montero, ha llamado a los que son como mi hijo «enfermos mentales».
¿Es mi hijo autista profundo un enfermo mental? Si acaso, habría que considerar antes como subnormales a políticos todopoderosos.
El Gobierno de Sánchez al que pertenecía como vicepresidenta la señora Montero modificó la consideración legal de los discapacitados mentales, entre pomposas muecas en favor de ‘los vulnerables’. Ahora no hay que tenerlos siquiera por discapacitados, legalmente.
Sobre el papel tienen capacidad cuando son mayores de edad, aunque se designe un ‘curador -sus padres- para sus asuntos. Hasta que llega la vicepresidenta del Gobierno que expidió esa Ley: una cosa es lo que anuncian -¡son tan buenos!- y otra lo que expresan cuando se relajan. Ya estaba comprobado que, entre amigos, se ponen mucho menos dignos ante la prostitución o la homofobia. Ahora, la vulnerabilidad. Todo es mentira, que exclamó aquel cura al morir.
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