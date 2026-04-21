Opinión | El blog del funcionario
Ayuso: la alumna Ilustre que descubrió a los 22 años que en Ecuador hablaban español
Lo peor de todo es que va la presidenta madrileña y lo cuenta como si fuera un descubrimiento. Fue en un viaje a Ecuador cuando, al bajar del avión, asombrada, descubrió que allí no se hablaba el Quechua, sino que también hablaban español. Si en Portugal hablan portugués, en Francia francés y en Inglaterra inglés, ¿cómo ella iba a imaginar que en Ecuador no se hablaba el ‘ecuatorianés’? Y en Madrid la adoran. Madre mía, como tiene que estar el patio.
Que un personaje así aspire y tenga serias posibilidades de ser presidenta de España es para hacérnoslo ver como sociedad.
Pero no contenta con seguir haciendo caso al gran Mark —«A veces es mejor permanecer callada y parecer idiota, que hablar y despejar las dudas»— va y este fin de semana llama a Brasil, Colombia y México «narcoestados». Si Trump sigue dinamitando medio mundo, bastaría con un par de semanas en la Moncloa a este personaje, con novio incluido, para que nos meta a España en conflicto con toda América Central y del Sur.
Sus mayores aliados al otro lado del océano Atlántico son: un tipo que habla con su perro, y que hasta lo clonó, y que va con una motosierra por bandera (Milei); otro que ha sido condenado por intento de golpe de estado (Bolsonaro); el nuevo presidente de Chile, defensor de Pinochet e hijo de un soldado nazi (José Antonio Kast); Maria Corina Machado, que se fue corriendo a entregar a Trump el Nobel de la Paz —aún andan por la Academia Sueca preguntándose como cometieron ese error—; y por último, el ‘Dios’ Trump. ¡Vaya tropa!, que diría M. Rajoy.
Aquí, en España, se cuentan ya por decenas las veces que ha demostrado su incultura. Y no contenta con ello, también empieza a dar muestras de su mala educación, como cuando se levantó de la reunión de la Conferencia de Presidentes al hablar en euskera su lendakari, o ahora, despreciando e insultando a los máximos dirigentes democráticos de países hermanos.
Si en la Complutense tuvieran decencia, si su máximo órgano de dirección y gestión tuviera unas gotas de vergüenza torera, deberían revocar su nombramiento como alumna ilustre y, después, marcharse a sus casas con la cabeza agachada, no por incompetentes, sino por idiotas y bufones.
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