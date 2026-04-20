Nueva purga en la Glorieta

El panorama en la Glorieta, sede del Ayuntamiento de Murcia, ha vuelto a hacerse sombrío con unas cuantas decisiones que ha tomado el Gobierno local y con otras que tendrá que adoptar en próximas semanas. Los ingredientes de esta nueva purga en una jefatura de servicio tiene tintes peliculeros si se da por bueno las interpretaciones que corren por los pasillos de la Casa Consistorial: uso de inteligencia artificial para completar documentos, reuniones, presiones y finalmente una destitución.

El detonante del episodio actual tiene como protagonista a la jefa de servicio de Calidad Urbana (departamento conocido coloquialmente como Vía Pública), una funcionaria muy preparada y diligente que llevaba un buen puñado de años en este departamento, cuyo cometido principal es dar las licencias y permisos para todo lo que tenga que ver en las calles del municipio. Se trata de una empleada que siempre buscó el interés general y del Ayuntamiento y que ha trabajado con distintos alcaldes y diversos concejales.

Hasta ahora su trabajo había sido respetado por la minuciosidad y exploración de la ley desde la legalidad vigente para resolver cualquier problema en beneficio del bien común. Esas credenciales no han bastado en esta ocasión para salvarla de la quema. Se la ha llevado para adelante sus desavenencias por las obras que Red Eléctrica está realizando para dotar de una mayor potencia a las conexiones. Y no ha sido por culpa de la corporación que está realizando los trabajos sino por cierto concejal que se ha metido donde no le llaman, según se comenta en la Glorieta.

La cosa sería algo así como ‘le corresponde a una Concejalía determinada hacer los informes, pero el edil que más se mete en asuntos que no son de su competencia, quiere también ahí hacerse oír y se pone a hacer reuniones y a pedir a sus técnicos que hagan los informes’. Lógicamente, estos le dicen que no es su competencia y entonces llama a la puerta de la Concejalía a la que pertenece la jefa de servicio para pedir ayuda. Se la prestan y cuando esta profesional hace sus informes, pero no asume ciertas pretensiones impuestas (las malas lenguas indican que algunos de los aspectos que iban en determinados documentos se habría hecho por parte de este concejal metomentodo con IA) acaba encontrándose con la destitución. Por cierto, que esta funcionaria en estos momentos estaría de baja laboral ante el estrés producido por directrices que nada tenían que ver con su departamento ni con su cometido técnico.

La sustitución de esta jefa de servicio no ha sido tampoco tarea fácil. Le han preguntado a varios funcionarios del Ayuntamiento de Murcia si querían este puesto, pero la respuesta ha sido no. Esta situación no ha hecho reaccionar al Gobierno local, que se ha ido fuera de la Glorieta a buscar el repuesto. Parece ser que habría encontrado amparo en un técnico llegado supuestamente desde Las Torres de Cotillas. Quizá a este buen señor ya le habrán puesto al día de lo que ha pasado con su antecesora. A esta purga realizada en marzo pasado puede que lleguen otras. Tal vez no, pero lo que es seguro en estos momentos es que el Ayuntamiento capitalino tiene varios frentes abiertos, uno de ellos importante, en la jefatura del parque de Bomberos, cuyo responsable deberá ser reemplazado (habría informado ya de la necesidad de ser relevado por no querer seguir) en un momento delicado para el servicio debido a que entra en un nuevo escenario con la configuración del SEPEI (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento) y ciertas inversiones que hay que realizar.

Este jefe de servicio es uno de los históricos y lleva cerca de 25 años en el puesto. Un perfil como el suyo no es fácilmente reemplazable y en ello está la Concejalía de Seguridad. Este departamento ha echado la caña a distintas personas sin haber, de momento, pescado nada. Uno de los inconvenientes que ha llevado a que la situación en esa jefatura sea de cuidado es la actitud de uno de los concejales del Gobierno local, que no siendo las Emergencias su competencia, quiere también reinar en esos lares.

En ese mismo sector hay otra baja. Se trata del jefe de servicio de Protección Civil, que va a ser trasladado al servicio de Prevención, un trasiego de cargos que en nada beneficia a la plantilla municipal en particular y a la ciudadanía en general. Hay comentarios en la Glorieta que atribuyen esta situación a la operación que se habría puesto en marcha para dejar las jefaturas de servicio en manos de personal interino a priori más empático con el Gobierno local y más manejable desde los despachos políticos.

Mientras se materializan las purgas, hay cambios en los emolumentos de los cargos a dedo que tienen asignados los grupos políticos. Los más interesantes vienen de la mano de los que han visto actualizado su sueldo al alza (en varios grupos políticos) y de los que lo han visto mermado, sobre todo, los de Vox porque así lo pidieron debido a las luchas internas habidas en ese partido. Otro de los cambios que se ha producido entre la plantilla de cargos de libra designación se ha materializado en uno de los asesores de los populares que ha pedido la compatibilidad para trabajar en la Universidad de Murcia. Allí las aguas tampoco están calmadas. Por nadie pase.

El prestigio de la UMU, tirado por la borda

Los mensajes en redes por privado se suceden y no solamente para dar a conocer ideas o proyectos. También para atacar al contrincante y hacer ver que hay trampas e irregularidades. Todo esto ha acontecido en la campaña electoral de la Universidad de Murcia, que está inmersa en unas elecciones para elegir a su nuevo rector o rectora. Las espadas están en alto y lo ocurrido hasta ahora ha hecho que el prestigio de esta institución centenaria haya sido tirado por la borda en un enfrentamiento sin precedentes quizá agudizados por la gran cantidad de candidatos: tres mujeres y dos hombres. Hay preocupación en el seno de la UMU para ver cómo se reconstruirán los puentes y alianzas que han sido destruidos en esta campaña electoral que, en algunos aspectos, se ha asemejado a una campaña electoral política. El prestigio y la fama se cultivan día a día y con mucho esfuerzo por aquellas personas que trabajan sin descanso y, sin embargo, el despretigio invade y se afianza sin ningún esfuerzo. La reconstrucción de la UMU una vez pasadas las elecciones será una tarea complicada habida cuenta de lo acontecido hasta este momento. Menos mal que mañana martes se hacen ya las elecciones, aunque sea en primera vuelta, y que hoy lunes es jornada de reflexión y las candidaturas dejarán al personal tranquilo. A ver si la campaña electoral de la segunda vuelta mejora.