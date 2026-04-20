El importante crecimiento de la inversión extranjera en la Región de Murcia

Los datos publicados por la Secretaria de Comercio del Ministerio de Economía confirman que en 2025 se ha producido una muy importante reducción en la llegada de capital extranjero a España en relación a los últimos años, para situarnos en el entorno de las cifras del año 2021, todo ello en un contexto de apoyo a la economía española con los fondos Next Generation, lo que anticipaba una mayor inversión exterior, cuando ha sido todo lo contrario, evidenciando que algo está influyendo negativamente en los inversores.

Mientras que en la Región de Murcia se incrementaba y se situaba en el 1,71% del total nacional, doblando prácticamente el porcentaje del 0,96% de 2024.

El total de inversión recibida en 2025 ha sido de 30.764 millones de euros, lidera la inversión en España Luxemburgo con más de 8.000 millones, Estados Unidos con más de 6.000 millones, Reino Unido y Francia con más de 2.000 millones, Países Bajos 1.500 millones y entre 1.000 y 1.500 millones de euros Méjico, Bélgica, Alemania y Canadá, y China, 643 millones, evidenciando que los Estados Unidos han invertido en España durante este año diez veces más que China.

El mapa recoge la inversión extranjera por Comunidades Autónomas en porcentajes sobre el total nacional, el primero en negrita corresponde a la inversión media registrada durante los años 2019-2023, el segundo en azul corresponde al año 2024 y el tercero en rojo corresponde al año 2025, mostrándonos la realidad y su evolución entre los años 2019 a 2025.

Madrid ha liderado la inversión extranjera, entre los años 2019-2023, con una inversión media de 18.220 millones de euros, lo que supone el 62,80, en el año 2024 recibía 24.705 millones de euros, el 67,10% del total nacional, y en 2025 recibía 15.970 millones de euros, el 51,91% del total nacional.

Le sigue Cataluña con una inversión media entre los años 2019 a 2023 de 3.668 millones de euros, el 12,70% del total de la inversión extranjera en España, en 2024 recibía 4.923 millones de euros, el 13,40%, y en 2025, un total de 4.510 millones de euros, el 14,66% del total nacional.

El País Vasco en el periodo de 2019 a 2023 con una inversión media 2.011 millones de euros, el 6,90% del total nacional, en el año 2024 recibía 1.069 millones de euros, el 2,90%, y en 2025 recibía 532 millones de euros, el 1,71%.

La Comunidad Valenciana, entre 2019 a 2023, recibía una inversión media de 1.534 millones de euros, el 5,30% del total nacional, en el año 2024 recibía 1.105 millones de euros, el 3,00% del total nacional, y en el año 2025 ha recibido 772 millones de euros, el 2,51% del total nacional.

Aragón, que recibía entre los años 2019 y 2023 una inversión media de 216 millones de euros, el 0,70% del total nacional, en 2024 recibía 912 millones de 2024, el 2,50% del total nacional, y en 2025, 3.847 millones de euros, el 4,43% del total nacional.

Andalucía recibía entre los años 2019 y 2023 una inversión media de 885 millones de euros, el 3,10% del total nacional, en 2024 recibía 837 millones de euros, el 2,30% del total nacional, y en 2025, 1.364 millones de euros, el 2.51% del total nacional.

En 2025 superan los quinientos millones de inversión extranjera Castilla-La Mancha, con 666 millones de euros, Castilla y León, con 581 millones de euros, la Región de Murcia, con 528 millones de euros, y el País Vasco, con 532 millones de euros. El resto de las Comunidades Autónomas no llegan a esta cifra.

Es un hecho constatado que las oportunidades que ofrece la Región para la inversión extranjera son muy importantes, tanto en el sector industrial: alimentación, química, plásticos, maquinaria, fitosanitarios, como y singularmente en los servicios avanzados y en la logística, en los que la Región cuenta con un gran recorrido dadas sus importantes fortalezas.

Los datos del empleo publicados en estos días confirman el buen momento del empleo y parecen querer confirmar el crecimiento anticipado por el BBVA del 3,10% del PIB en 2025, por encima de la media nacional del 2,80%, y del 2,50% para 2026, igualmente por encima de la media nacional estimada por el Banco de España del 2,30%.

Datos muy positivos en una situación internacional de profundas perturbaciones, pero la Región sigue necesitando de las infraestructuras y el nuevo puerto de El Gorguel (acuerdo del 6 de marzo de 2020), cuya falta de programación conlleva a la pérdida de oportunidades y penaliza a la Región en su objetivo de alcanzar la media nacional en renta y PIB por habitante.