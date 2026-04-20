Dormir juntos

La mayoría de los adultos, con grandes diferencias entre países, duermen en compañía de su pareja. A primera vista, se puede pensar que el resto de la población mundial, que lo hace libre de la influencia de otra persona, disfruta de un sueño de mejor calidad. De ser cierto, quienes pasan la noche acompañados se verían aquejados de algún tipo de molestia física o mental. Dada la cantidad de gente que podría estar afectada, algunos especialistas se han preguntado si dormir solo o en compañía afecta a la calidad de sueño.

Este mismo año el investigador australiano Lionel Rayward y sus colaboradores han publicado los resultados de un estudio en el que compararon la calidad del sueño entre personas que duermen juntas, mayoritariamente con su pareja sentimental, y las que lo hacen solas. La principal diferencia es que los que duermen acompañados se mueven más que los que duermen solos, lo que no favorece mucho a la calidad del sueño. Están expuestos a la transferencia de movimientos, de manera que los de una persona influyen en los de su pareja: "Se mueve uno, se mueve el otro". Advirtieron también que este contagio motor disminuye progresivamente con la edad.

El hecho de que haya más movimientos durante el sueño, sean propios o transferidos, lleva a que aparezcan con más frecuencia los llamados microdespertares nocturnos, que por sí mismos pueden deteriorar la calidad del sueño. Todas las personas nos despertamos varias veces durante la noche durante unos instantes y nos volvemos a dormir enseguida sin que al día siguiente recordemos nada. El problema es que si estos microdespertares abundan es más probable que el sueño se interrumpa y la persona se despierte del todo.

Más tiempo despierto da ocasión a que, por ejemplo, se escuche un ruido o a que se empiece a dar vueltas a las preocupaciones cotidianas o a que vague la mente y que se tarde más en recuperar el sueño o se pierda del todo. Si esto ocurre de forma crónica pueden aparecer alteraciones más serias relacionadas con el insomnio, como la fatiga y falta de concentración diurnas y, a largo plazo, problemas cardiovasculares.

No es la única amenaza que puede surgir de una relación a la hora de dormir en el mismo lecho. La pobre calidad de sueño se contagia. Si una persona tiene problemas como ronquidos o dificultades respiratorias, es más probable que los despertares nocturnos sean más abundantes y prolongados y que afecten al compañero de cama. Si la pareja padece de insomnio, también hay más movimientos y se deteriora más la calidad del sueño.

Todas estas dificultades parece que son pocas comparadas con los beneficios derivados de los lazos afectivos. Las buenas relaciones sentimentales se reflejan en un sueño de mejor calidad y en menos despertares e interrupciones, con el dato añadido de que las mujeres son más sensibles a la calidad de la relación, de manera que su impacto en el descanso nocturno es mayor para ellas.

A pesar de los riesgos para la salud de estas influencias recíprocas, se prefiere dormir acompañado por razones psicológicas y sociales y, en concreto, por los beneficios afectivos y de apoyo que aporta. Lo bien que duerme uno depende mucho de cómo lo hace su compañero de cama y, en especial, de cuánto se quieren entre ellos. Siempre es bueno, en todo caso, seguir unas normas mínimas de higiene de sueño, con una rutina adecuada a la hora de irse a la cama y la evitación de hábitos tóxicos. Y cuanto mejor sea la calidad del lazo afectivo, mejor será la calidad de sueño.