UMU: Lo que mal empieza...

Mal acaba, así reza el rico refranero español, sabio donde los haya, y es que lo que está ocurriendo en la institución universitaria pública, es simplemente la demostración de su decadencia.

La endogamia, la adjudicación de cátedras como si fuera un mercado persa, su falta de liderazgo, sus silencios cómplices, su inacción ante hechos que están cambiando el mundo, hace tiempo que la UMU no es el faro que la sociedad que esta comunidad autónoma necesita.

Hace ya ocho meses que La Opinión de Murcia descubrió que la todopoderosa CROEM fichaba al actual Rector, imagino que no sentó nada bien que esté periódico destapara la noticia, lo lógico, lo normal, incluso me atrevería a decir lo ético, hubiera sido inmediatamente después de conocer el brillante fichaje, haber dado un paso al lado y dejar que una gestora convocara elecciones, pero no, había que retorcer la realidad. A partir de ese día, la “auctoritas” desapareció.

Lo que hemos conocido estos días, tras la valiente denuncia/reflexión del profesor Lomba “El emperador va desnudo” debería llevar en primer lugar, si se confirman los hechos, a anular los votos anticipados y abrir un nuevo periodo, y en segundo lugar, pero no menos importante, es que la candidatura o candidaturas que han cruzado determinadas líneas rojas abandonaran el proceso.

Pero la decadencia de la UMU no es un hecho aislado o algo enquistado aquí, en los últimos años seguimos viendo como muchas universidades públicas siguen una espiral llena de trampas y mentiras, llevando a la institución a límites decrépitos.

Ayuso nombrada “alumna ilustre” saltándose unos mínimos de decencia, el Rector de Salamanca haciendo trampas, la compra venta de Máster en la Juan Carlos I, aquí nombrando catedrático al ex Alcalde de Murcia de manera hiriente y un insulto a la inteligencia.

Una lástima que la universidades en general y la UMU en particular se haya convertido en un Juego de Tronos, dando la espalda a una sociedad que anda falta de referencias intelectuales, y que ve ahora como solo falta tirar de la cadena y apagar la luz.