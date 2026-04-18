Lo que las mujeres cuentan

Desde hace algún tiempo (me lo dejaron los Reyes Magos) tengo por casa el libro Las mujeres que escriben también son peligrosas, de Stefan Bollmann, y aunque aún no he tenido tiempo de sentarme a leerlo, he venido reflexionando sobre eso. Seguramente, las mujeres no escribieron la historia que ha llegado hasta nuestros días. No firmaron tratados, no dieron nombre a las guerras, no ocuparon los márgenes de los mapas donde se decidía el rumbo del mundo. Pero, afortunadamente, también escribieron. En privado, lejos del ruido de lo oficial, para ellas mismas o para otros: cartas, misivas, diarios, relatos. Textos sin pretensión de trascendencia que hoy, sin embargo, nos ofrecen algo invaluable: el testimonio de esa cara B de la historia que durante tanto tiempo no se ha contado.

Porque mientras la historia se redactaba en masculino y en voz alta, muchas mujeres trazaban sus historias en silencio. No para ser recordadas, sino para entender lo que vivían. Escribían desde la intimidad, desde la urgencia, desde la necesidad de ordenar un mundo que a menudo se les imponía sin darles voz.

Y es así donde encontramos una forma diferente de interpretar el pasado, una forma más íntima, más personal y, probablemente, mucho más profunda.

El diario de Ana Frank es, quizá, uno de los ejemplos más conocidos. Pero más allá de su relevancia histórica, lo que lo hace único es precisamente su perspectiva: no es la guerra como estrategia, sino la guerra como experiencia cotidiana. El miedo constante, la convivencia forzada, los sueños de una adolescente que se niegan a desaparecer. Su escritura no pretendía explicar el conflicto, sino sobrevivirlo. Y en ese gesto íntimo, terminó iluminando una verdad que los grandes relatos no alcanzaban.

En otra época y contexto, las memorias de Frida Kahlo ofrecen también una ventana a esa historia interior. En ellos no solo hay arte, sino dolor físico, amor turbulento, identidad y resistencia. Kahlo no escribía para explicar su obra al mundo, sino para sostenerse en medio de su propio caos. Y, sin embargo, hoy sus palabras nos ayudan a comprender no solo a la artista, sino también la experiencia de ser mujer, enfermar, amar y crear en un tiempo que imponía límites muy claros.

Algo similar ocurre con las cartas de Clara Campoamor, una de las figuras clave en la conquista del sufragio femenino en España. Más allá de sus discursos públicos, en su correspondencia se percibe la dimensión humana de su lucha: las dudas, las tensiones políticas, la soledad de defender una causa incluso frente a otras mujeres. Es en esas líneas menos visibles donde la historia adquiere matices, contradicciones, profundidad.

Y si miramos a la literatura, los diarios de Virginia Woolf siguen siendo un ejemplo imprescindible. En ellos encontramos no solo el germen de sus novelas, sino también la presión constante de existir en un mundo que limitaba las aspiraciones femeninas. Woolf escribió sobre la necesidad de «una habitación propia», pero sus confesiones muestran hasta qué punto esa habitación era también mental, emocional, un espacio de resistencia frente a lo impuesto.

Sin embargo, la mayoría de estas voces no tienen nombre propio reconocido. Son mujeres anónimas que escribieron sin pensar en la posteridad: madres, hijas, trabajadoras, cuidadoras. Mujeres que dejaron constancia de lo esencial sin saber que estaban construyendo memoria. En sus cartas hay noticias domésticas que conviven con grandes acontecimientos; en sus diarios, rutinas atravesadas por crisis históricas. Desde una cocina, desde una habitación compartida, desde un lugar aparentemente pequeño, estaban narrando el mundo.

Y es ahí donde se revela la gran contradicción: lo que durante siglos se consideró menor o irrelevante —lo íntimo, lo emocional, lo cotidiano— es precisamente lo que hoy nos permite entender mejor el pasado. Porque la historia no solo se compone de decisiones trascendentales que lo cambian todo, sino de las vidas que se adaptan y sufren esos cambios.

Estas escrituras privadas no corrigieron los libros oficiales en su momento, pero hoy los completan. Nos obligan a ampliar la mirada, a cuestionar qué entendemos por «histórico» y quién decide qué merece ser recordado. Nos recuerdan que la historia no es solo lo que ocurrió, sino también cómo fue vivido.

En la actualidad, quizá ya no escribimos cartas como antes. Los diarios han sido sustituidos por notas dispersas, mensajes rápidos, publicaciones que desaparecen en cuestión de horas. Pero la necesidad de contar lo que vivimos sigue intacta. Seguimos dejando huellas, aunque más frágiles, más efímeras.

La pregunta es si esas huellas resistirán el paso del tiempo. Si dentro de unas décadas alguien podrá reconstruir nuestra historia íntima como hoy hacemos con aquellas cartas olvidadas. O si, en esta era de lo inmediato, estaremos perdiendo precisamente aquello que más valor tendría para entendernos.