Inutilidad conseguida

Cuando el Medio Ambiente y su conservación lleva años constituido a nivel político y en el imaginario popular como tema clave en la evolución de las sociedades llamadas "modernas", quienes mandan desde hace décadas en la Región de Murcia siguen dando muestras de su maestría en ignorar la realidad y su dedicación a actuar retorcidamente mientras se llenan la boca de bonitas declaraciones y firman (con tinta termosensible) cuantos convenios hagan falta.

Las recientes denuncias -una pública; otra a la Fiscalía- de Ecologistas en Acción ponen a la Comunidad Autónoma ante la evidencia de que la preservación del entorno no solo no es prioritaria sino que determinados prebostes se la pasan por donde no deberían. La primera es por el retraso en la tramitación del PORN del Parque El Valle-Carrascoy; la del fiscal, por la alteración de los límites del Parque de Sierra Espuña para facilitar, teme EeA, que se siga corriendo un rally automovilístico en las carreteras comprendidas en el espacio protegido.

Esta última ya está decidida, pues la ley de artículo único al respecto se publicó en el BORM del 6 de marzo, gracias a la aprobación parlamentaria de la "nueva mayoría" de PP y Vox (oficial) y confirma lo que ya es costumbre desde 1995: el departamento de Medio Ambiente es un florero, ya sea unido a Agricultura, a Universidades, a Investigación, a Mar Menor o a lo que haga falta. Lo demostró durante años el ínclito consejero más antiguo de los Gobiernos de Ramón Luis Valcárcel: Antonio Cerdá, ahora con experiencia sobrada de colocar sus posadera en banquillos, ensalzó la ecología de las lechugas.

Creó escuela. Desde entonces ningún titular de Medio Ambiente, unido a lo que fuere, se ha destacado por su defensa del mismo. Ahí están los casos y asuntos de La Zerrichera, Marina de Cope, Saladar de Lo Poyo-Novo Carthago... y Mar Menor, cuyo PORN, instrumento imprescindible para su conservación, duerme el sueño de los justos desde 1993 -hilvanado por el PSRM- como documento de protección general.

Valcárcel le dio al ‘reset’ para fomentar la agricultura de Cerdá y quedó "troceado" en distintas zonas hasta la fecha con el resultado conocido de medusas, primero, y ecocidio, después. El caso del PORN del Mar Menor es el mejor ejemplo revelador de dónde y cómo estamos. Porque el Jefe y su longevo ‘consigliere’ no actuaban solos sino muy bien acompañados de "otros" que completarían una lista que aburriría por interminable con todos sus nombres y apellidos.

Hay que agradecer que tras la muerte política de Cerdá su escuela no llegara al paroxismo que hubiera supuesto unirla a la de Fomento. O, ya puestos y para alcanzar el climax delirante, a la de Construcción y Edificación. Bonito quedaría: "Consejería de Construcción, Edificación y Medio Ambiente". Menos mal que a nadie de los sucesivos entornos presidenciales se le ocurrió, pero hubiera sido como muy "moderno". Tanto como aquel consejero de la Kurtur.

Aun sin ese enunciado, hay que reconocer que tan supeditado como está aquí, ahora y desde siempre a Agricultura, Medio Ambiente está igualmente sometido a esa construcción y edificación que no figuran con letra capital en ninguna consejería. Cómo, si no, se hubieran podido permitir desmanes cometidos en el Mar Menor por otro ínclito, el ex alcalde de San Javier José Hernández -camino ahora del banquillo al cabo de 20 años-. Notablemente, en La Ribera de su pueblo y La Manga sanjavierina, que tiene el "ostentóreo" galardón de albergar un ‘pitch & putt’ de nueve hoyos en su parte más estrecha. Al mejor estilo Gil y Gil.

Estos dos personajes y sus malhechos fueron destacados inauguradores -con unos cuantos superiores y adláteres- de una tradición que el ahora consejero de la cosa, el frustrado rector Juan María Vázquez, pretende y consigue continuar. La verdad es que, al decir de algunos funcionarios del sector, es muy fácil: se van desmantelando los servicios de la consejería, regateando a la baja en medios y personal -dando además algún pescozón que otro al disidente interno- y así se llega a la inoperancia total desde el vacío cuántico operativo. En esas estamos al cabo de 31 años; ahogados en la inutilidad conseguida.