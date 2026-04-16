A la Policía Local de Murcia la descabalgan

Agentes de la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia, por la zona de Centrofama. / Policía Local

La justicia, ironías de la vida, le ha dicho a la policía montada de Murcia que se bajen del caballo, al mismo tiempo que le da una hostia a la concejalía ¿competente?

Un procedimiento, según el juez, que traspasa varias líneas rojas. Lo normal, después de leer la sentencia, es que si el concejal no presenta su dimisión, eso pasaría en cualquier país europeo, excepto en España, Italia y Grecia, estoy convencido que el sindicato SIME la exigirá, y no tengo ninguna duda que pedirá por activa y por pasiva que se ejecute la sentencia, cualquier otra lectura, sería reírse de la institución.

Aunque si les digo la verdad, me espero cualquier cosa, y es que si yo fuera policía local, estaría encantado con mis representantes sindicales, más aún, el año que viene a mi también me daría gastroenteritis un día antes de torear el Entierro de la Sardina, y es que cobrar igual que tu compañero mientras unos están toreando y otros viéndolos desde la barrera con una cerveza en la mano es un lujo que el ayuntamiento permite.

Pero lo mas importante de la sentencia, es que el juez marca la hoja de ruta al ayuntamiento capitalino, una administración, la local , que históricamente ha tomado decisiones como si en vez de gobernar una institución pública, fuera un cortijo, con sus señoritos, sus capataces, sus obreros y sus caballitos.

VOX se escribe con V de violencia

Pero al margen de la unidad de caballería ¿cuánto mejor y mas barato sería una unidad canina? Lo último que necesitábamos en esta región es que volviéramos a salir en todos los medios de comunicación nacional, ahora con el diputado del partido de Abascal, Antonio Martínez Nieto, llamando incluso a la violencia, para luchar contra la Eutanasia y el Aborto, el mismo diputado que llamó Peponas Travestidas al colectivo LGTBI.

Este es el nivel que hay señorías.