Medio siglo casi sin mujeres

Me convocaron ayer para colaborar en la presentación del libro Republicanas, del periodista Miguel Ángel Villena (Tutquets), que traza la vida de cada una de las nueve únicas mujeres que ejercieron de diputadas durante el periodo de la II República, tres legislaturas entre 1931 y 1939. Es cierto que una buena parte de ellas jugó, a su manera, un papel que ha dejado memoria, pero podemos convenir en que fueron muy pocas.

Al empezar la lectura del libro recordé que uno de los primeros encargos que tuve en este periódico fue el de redactar la crónica parlamentaria de la Asamblea Regional (finales de los 80, primeros 90) y solo había tres mujeres en un hemiciclo de 45 escaños: dos socialistas, María Antonia Martínez y María Asunción Reina, y una tercera, del PP, Pilar Barreiro; la primera, eso sí, presidenta.

Habían pasado cinco décadas desde que todas las diputadas republicanas, menos una, debieron emprender el camino del exilio por la irrupción de la dictadura, y gozábamos de una democracia homologada con las de Europa; sin embargo, la participación política de las mujeres era tan reducida como en el periodo republicano. Es cierto que la resaca del franquismo había dejado en ese aspecto las cosas como estaban, o peor, pero la alegría por la recuperación de la democracia no se había extendido a la participación activa de las mujeres.

Ya avanzados los 90 empezaron a cambiar las cosas, y el número de mujeres aumentó, sin empatar ni de lejos con los varones. Escribí por entonces un artículo que titulé "Las mujeres son de colores", porque visto el hemiciclo desde el espacio superior de la pecera de la prensa, se veía moteado por el colorido de los atuendos femeninos que contrastaba con los oscuros trajes de los diputados masculinos.

Y así, hasta conseguir la paridad, una conquista que corresponde básicamente a la lucha de las mujeres socialistas, a veces contra reservas internas de su propio partido: ellas impusieron las cuotas y las listas cremallera, no sin polémicas, pero con resultados efectivos. Ha pasado demasiado tiempo, pero hoy por fin la mitad de la población no está en minoría.