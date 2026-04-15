Un ganador en la carrera por la IA

Parece una norma en la carrera por la implantación de un monopolio tecnológico, que es lo que la gente quiere realmente para no tener que elegir. Sucedió con los navegadores, sucedió con los buscadores, sucedió con las redes sociales o con las suite de aplicaciones de oficina. Y desde hace un par de años estamos en la carrera de ratas desatada en el campo de la inteligencia artificial. Al principio parecía que el ganador indiscutible iba a ser ChatGPT, aunque inmediatamente surgieron los Perplexity, o los Alphabet con su propia aplicación Gemini mejorada, después de un lanzamiento inicial desastroso. Y tras ellos, una miríada de competidores, tantos que yo personalmente he perdido la cuenta. Hablamos de las IA generativas, que producen contenidos textuales o multimedia a cascoporro. Pero las IA ya está adoptando múltiples encarnaciones asociadas a utilidades específicas, por no hablar de la introducción de funcionalidades basadas en IA en aplicaciones ya implantadas.

De esta pléyade de competidores (por algo se habla de una carrera de ratas) parece destacar ya uno que está dejando atrás al resto. Se trata de Anthropic y su aplicación Claude, cuya capacidad bate todos los parámetros que los técnicos utilizan para mediar el desempeño de este tipo de aplicaciones. Desde 2024, su capacidad de monetizar ha aumentado cada año exponencialmente, e incluso la proyección anual de sus saltos mensuales lleva camino de alcanzar el firmamento en este mismo ejercicio. A estas alturas, no hay duda de que la IA en sus diferentes modalidades o encarnaciones está provocando un crecimiento explosivo de la productividad en casi todos los aspectos da la economía basada en bits. Afortunadamente esto abarca mucho, pero deja incólume la parte de la economía que depende de la interacción entre las personas, o de las personas con un entorno que no admita manipulación.

El enfrentamiento con el Pentágono y con el mismísimo Donald Trump a cuenta del uso indebido de las aplicaciones de Anthropic por parte del Gobierno y sus militares dan cuenta de la fortaleza empresarial y la integridad moral de la gente de Anthropic. Desde ese punto de vista, tiene toda la pinta de erigirse como el caballo ganador.