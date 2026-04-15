Asamblea Regional: Mayoría absoluta para hoy, hambre para mañana

No se quienes serán los próximos diputados de Vox en la siguiente legislatura, lo único que estoy seguro que ni Antelo ni Virginia lo serán.

Resulta cuando menos esperpéntico que Vox llame a sus ex diputados las "malas hierbas", cuando hace poco eran sus "capullos" mas florecientes en el rosal verde, pero mucho mas llamativo es que se denomine a los Ortega Smith o Gallardo, gente con talento, y es que Vox no se está desangrando, sino que se ha convertido en un partido político más, con sus puñaladas, sus Judas y sus chupatintas.

Porque Vox también tiene sus Koldos, Ábalos, Bárcenas, Rato’s, Aguirre, Zaplanas, etc., etc.

Solo es cuestión de sentarse en el poder para que florezcan como setas.

López Miras sabe que apoyarse en parte del grupo mixto para terminar la legislatura, es pan para hoy y hambre para mañana, pero se equivoca si cree que la crisis verde afectará a su electorado, y que saldrán corriendo en busca del PP, que nadie olvide que esta es una región que sigue teniendo en el sector agrícola el gran riñón y pulmón al que agarrarse en tiempos de crisis.

Si alguien quiere acabar con el partido Vox, cometerá un error si opta por segarle la hierba, el "monstruo" en el que se ha convertido esta formación política solo se derrumbará cuando caiga o pierda la cabeza.

Son muchos los agricultores, ganaderos, cazadores, taurinos y hasta cofrades, los que siguen creyendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, y la Región ha demostrado en los últimos años que las revoluciones no van con nosotros.

Lo peor de todo, es que a pesar del vodevil Vox, nadie ve en el PSRM una alternativa. Ojo al dato.