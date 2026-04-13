Pulso Político | López Miras castiga al alumnado en situación de pobreza severa

¿Qué se puede decir de un gobierno regional que excluye de las ayudas de comedor escolar a alumnos y a alumnas en situación de pobreza y exclusión social? Y lo hace a pesar de haber aprobado una moción en la Asamblea Regional que le insta a elevar el umbral económico exigido para acceder a dichas ayudas hasta igualarlo, como mínimo, al umbral de pobreza y exclusión social que marca el INE.

De esta manera, todas las familias cuyos ingresos anuales estén por debajo de este umbral de pobreza tendrían derecho automáticamente a las ayudas de comedor escolar, siempre y cuando, claro está, en su centro exista este servicio.

Todo el mundo reconoce, sin necesidad de recurrir a informes de organismos especializados, la contribución de la educación como mecanismo fundamental para reducir la pobreza y la exclusión social a través del fomento de la igualdad de oportunidades.

Y, en este contexto, los comedores escolares, como parte del sistema educativo, garantizan necesidades básicas, mejoran el rendimiento académico, contribuyen a reducir desigualdades y refuerzan la cohesión social. Esto, en una región con el 40,7% de pobreza infantil, es más que una emergencia.

Hablamos de 122.000 niños y adolescentes, según datos del INE (ECV), en la Región de Murcia, que viven en el seno de familias cuya renta disponible no supera el 60% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo. Dicho de otra manera, una familia monoparental estaría en riesgo de pobreza si no supera los 14.286 euros anuales (1.190 euros mensuales) de renta disponible, y una familia de cuatro miembros (dos adultos y dos menores) lo estaría si no supera los 23.078 euros anuales (1.923 euros mensuales)

Pues bien, la convocatoria de las ayudas de becas de comedor de la Consejería de Educación fija un umbral económico máximo, como requisito de acceso, de 8.640 euros de renta anual para una familia monoparental o de 11.520 euros para una familia de cuatro miembros. Es decir, un 40% por debajo del umbral de pobreza en el primer caso y un 50% por debajo en el segundo caso.

Pero aún más grave es que estos umbrales máximos que establece la Consejería de Educación están incluso por debajo del umbral de pobreza severa, que se fija en aquellas rentas familiares por debajo del 40% de la mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo.

En resumen, mientras el INE establece el umbral de pobreza en 1.923 euros mensuales para una familia de cuatro miembros (dos adultos y dos menores, 2,1 unidades de consumo) y en 1.350 euros mensuales el umbral de pobreza severa, la Consejería establece el requisito de acceso a las becas de comedor de unos ingresos familiares no superiores a 960 euros para el mismo tipo de familia.

La situación era aún peor cuando llegaron a la Asamblea sendas mociones de nuestro Grupo Parlamentario (IU-Podemos) y del PSOE, instando al gobierno a considerar las ayudas de comedor como un derecho subjetivo, así como a elevar el umbral económico establecido como requisito hasta, como mínimo, el umbral de pobreza establecido por el INE, además de instar también a la ampliación de la red de comedores escolares.

El PP presentó una enmienda a la totalidad en la que solo se comprometía a elevar paulatinamente el umbral de requisito económico hasta el umbral de pobreza. Y, efectivamente, lo ha hecho, entre un 11% y un 22%, según tipologías familiares, pero, como se deduce de los datos anteriores, es un incremento totalmente insuficiente que en nada ha alterado la situación. Por si fuera poco, en la convocatoria del curso 2026-2027 ha congelado dicho incremento manteniendo los umbrales del curso anterior.

Te parecerá, Fernando, un dispendio extraordinario que el alumnado de nuestra región en situación de pobreza, e incluso de pobreza severa, tenga acceso a una ayuda de comedor escolar. Explícales por qué les castigas de esta manera.