Pulso Político | El Gobierno de Sánchez miente y atraca a los autónomos

Por desgracia, no es precisamente ninguna novedad que Pedro Sánchez haya vuelto a engañar a los españoles. Las últimas víctimas de sus mentiras han sido esta vez los autónomos, aquellos que levantan la persiana cada día para, con mucho esfuerzo, generar riqueza y prosperidad en nuestro país. No contento con utilizarlos como cajero automático y exprimirlos hasta extremos verdaderamente inasumibles, y sin haber aplicado todavía la directiva europea que exime de declarar el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, ha incumplido su promesa de congelarles las cotizaciones durante este ejercicio de 2026.

En otra vuelta de tuerca más, el Gobierno de Sánchez ha decidido incrementar la base mínima de cotización de los autónomos societarios y familiares colaboradores en un 42%, con efectos desde el 1 de enero de 2026. Con lo cual ahora hay más de un millón de autónomos en España a los que se les ha subido la cotización. Y en el caso concreto de la Región de Murcia, más de 40.000 trabajadores autónomos sufrirán un incremento de 135 euros mensuales en sus cuotas a la Seguridad Social.

Estamos ante una auténtica salvajada, un sablazo más hacia un colectivo ya de por sí especialmente castigado por la insaciable voracidad fiscal del PSOE, de un Gobierno que viene sometiendo a los autónomos y generalmente a todos los ciudadanos a un auténtico infierno fiscal. Porque nunca como hasta ahora se había exigido tanto a los autónomos y a los españoles en general. Pero, eso sí, nunca habíamos recibido menos. Nunca como hasta ahora los servicios públicos que dependen del Ejecutivo central se habían deteriorado tanto, como por desgracia venimos comprobando estos días con, por ejemplo, el deficiente estado de las infraestructuras ferroviarias, que por desgracia ya se ha cobrado vidas humanas, y sin que nadie haya dimitido; o como cuando sufrimos aquel apagón general impropio de una sociedad desarrollada como la nuestra, y por el que tampoco nadie ha asumido responsabilidad política alguna.

Una degradación de los servicios esenciales que nos hace preguntarnos en qué invierte el Gobierno central ese dinero que extrae de los bolsillos de los ciudadanos a través de tantos y tan altos impuestos. Pues bien, la respuesta la estamos encontrado estos días en la sede del Tribunal Supremo, donde se enjuicia la supuesta corrupción de dos de los cuatro integrantes de la trama del Peugeot: para saquear los recursos del Estado y utilizarlos para provecho propio. Lo mismo en mordidas con las que enriquecerse, como para colocar a señoritas en empresas públicas como agradecimiento a servicios prestados. Y por parte de quienes presumían de ser feministas por ser socialistas.

Por tanto, miente y atraca a los autónomos, también a las familias y a los españoles en general, el mismo Gobierno socialista de la corrupción que enchufa a "sobrinas" con el dinero de todos.

Sin embargo, en la Región de Murcia los autónomos van a tener siempre como aliado al Gobierno del presidente Fernando López Miras, que se vuelca con los emprendedores y pequeños empresarios con bonificaciones y bajadas de impuestos y medidas pioneras como la Cuota Cero. Y los resultados demuestran que logran compensar el maltrato que reciben del Ejecutivo central: nuestra Región encabeza la creación de trabajo autónomo en España y alcanza la cifra récord de 106.370 afiliados en el régimen especial, un incremento de 350 el último mes.

El ejemplo de la Región de Murcia es la mejor demostración de que, con el Partido Popular en el Gobierno de España, se acabará la indecente política de saqueo a nuestros autónomos. Apoyaremos, respetaremos y dejaremos trabajar a quienes levantan cada día su negocio y contribuyen en primera línea a la creación de riqueza y puestos de trabajo.