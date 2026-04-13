Hoy hace dos años.

Aún no he podido seguir viendo la serie que me recomendaste y cuyo personaje principal me recuerda a ti.

Aún no he sacado ganas para terminar la lámina que empecé a colorear para acompañarte cuando no te quedaban muchas fuerzas para salir de casa.

Muy de vez en cuando puedo escuchar el disco con tu canción favorita.

Se me hace un nudo cada vez que publico algo en el periódico y automáticamente no lo estás pasando por los grupos de WhatsApp de la familia. Ya nadie me avisa de esa erratilla que se me escapa con las prisas.

Me muero de risa y de tristeza cuando pienso en cómo me pedías consejo para tuitear.

Me da rabia cada vez que veo a un ciclista por la montaña y pienso en todo lo que te quedaba por pedalear.

Echo de menos que entres a la cocina, dejes las llaves y me sonrías sin enseñar los dientes antes de sentarte a la mesa. Ahora siempre soy yo la que termina de comer la primera.

A veces me culpo porque no te nombro todo lo que te pienso, pero es que me parezco a ti y eso de exteriorizar sentimientos me cuesta.

Me dijiste que te gustaba mi independencia y que estabas seguro de que cumpliría mis objetivos. Sinceramente ahora mismo no tengo muy claros cuáles son. La única certeza es que intento aplicar los valores que me transmitiste y ver lo bonito de la vida porque también nos dejaste el recado de ser felices.

Ojalá ser más creyente, mística o como queramos llamarlo y poder decir con seguridad que desde alguna parte nos estás viendo, pero es que repito que tengo la suerte de parecerme a ti en algunas cosas y mis pies están firmemente anclados en la tierra.

Sin embargo, sí que creo que las personas siguen con nosotros en el legado que dejan y en cada vez que las recordamos. Y ya que la viva voz no es mi fuerte, quería dejar este aglomerado de pensamientos por aquí, porque si puedo permitirme por un momento un esporádico salto de fe no hay duda de lo que lo leerías. Me escribirías un escueto “muy bonito”, copiarías el enlace y le darías a pegar en un par de chats.

Termino llorando, pero también sonriendo. Y en eso se resume todo.