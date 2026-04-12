Huelga de médicos: Ni vencen ni convencen

Los médicos cortan Ronda de Levante (Murcia) en el primer día de la nueva huelga para exigir un Estatuto Marco propio

Se las prometían muy felices, no tenían muchas dudas de que el pulso, no solo al Ministerio, sino aquí en Murcia, a la Consejería, lo terminarían ganando y por goleada, confiaban sobre todo en que el respaldo de la ciudadanía avalaría sus demandas.

Pero cometieron varios errores y graves. El primero querer tener un Estatuto propio, rompiendo cualquier principio de solidaridad con el resto del sistema público , el segundo, ponerse a Enfermería enfrente, y el tercero, anteponer sus intereses profesionales y partidistas al interés general.

Si a ello les sumas algunas medias verdades, como era la jubilación y su cotización, y después lo condimentas con que hubo gente que invitó a la huelga al mismo tiempo que enviaba urgentemente una carta para que a algún líder no le descontara, el resultado empezaba a no cumplir los objetivos previstos.

Después llegó una argumentación llena de contradicciones, no se sabía muy bien si las manifestaciones, concentraciones y huelgas eran contra el gobierno regional o el ministerio, o contra todos los que no se arrodillaban ante sus demandas, para terminar rechazando mediadores que pusieran sentido común a esta absurda situación.

La situación actual es compleja, pues con un proyecto avalado por la mayoría de los representantes de los trabajadores, el colectivo médico sabe que su única esperanza radica en la extrema derecha, VOX y JUNTS, para que junto con el partido popular, rechacen cualquier propuesta que salga del ministerio.

De momento, lo que si han conseguido, es cabrear a los usuarios y pacientes, que siguen este enfrentamiento atónitos y sobre todo enfadados de que sigan siendo utilizados como escudos humanos.

Si Unamuno dijo al golpe de estado del dictador Franco: “Venceréis pero no convenceréis” el colectivo médico que sigue empeñado en torcer el brazo de la Ministra y aquí del Consejero, deberían saber que de momento ni Vencen ni Convencen.