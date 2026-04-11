Opinión
Francia ataca a España con Juan Carlos I
Tras la lectura del centenar de páginas iniciales, sorprende que el volumen no se titule ‘Decapitación’, por sus andanadas contra la actual Familia Real
Es curioso el agravio de quienes condenan el campanudo premio francés a ‘Reconciliación’ sin haber leído a Juan Carlos I, aunque cabe reconocer que no acercarse a este libro es la mejor manera de concederle el trato que merece. La sumisión intelectual a París impulsa a pensar que ‘Réconciliation’ gana en francés, pero tampoco es así pese a la obsesión gala por enriquecernos culturalmente, los francófilos pueden ahorrarse el esfuerzo. Por lo menos, el premio a Libro Político del año en la Asamblea Nacional pudo ser el empujón definitivo para que su teórico autor se animara a leerlo.
Un galardón literario para Juan Carlos I equivale a un premio a los buenos modales para Froilán, asistente al acto parisino junto a su abuelo para consolidar tal vez que la sucesión debió recaer en la primogénita. Se ha explorado como argumento la presunta filiación monárquica de los organizadores, pero ‘Réconciliation’ está escrito contra un Rey, que se llama Felipe VI. Y también carga contra dos reinas, Sofía I y Letizia I. De ahí que el parlamento francés haya homenajeado a un libro antiespañol, porque algunas obsesiones nunca cambian.
Para premiar al Rey de Abu Dabi, se celebra que ‘Réconciliation’ constituiría la aclaración definitiva de los sucesos del 23F. Esta patraña confirma la arbitrariedad del premio. El repaso al golpe de Estado de Tejero es sumario y descuidado. Se hurta el papel cenital de Sabino Fernández Campo y se exagera el espíritu democrático del monarca, aprovechando que coescribe el volumen con Laurence Debray. Por cierto, Juan Carlos I ha logrado que su confidente parezca una torpe escritora, en el peor de sus esfuerzos consagrados a la figura del primer y penúltimo Rey de España. Tras la lectura del centenar de páginas iniciales, sorprende que el volumen no se titule ‘Decapitación’, por sus andanadas contra la actual Familia Real. Hasta rematar una invectiva que podría perseguirse penalmente por injurias a la Corona, si no proviniera de otra Corona. El único mérito del premio francés y antiespañol consiste en refrendar el dictamen de Umberto Eco tras la fatua a Salman Rushdie, es reconfortante que un libro todavía excite las voluntades.
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