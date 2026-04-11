La cara oculta

Si en la capital del Segura los murcianos superamos cada año la Semana Santa, el Bando de la Huerta y la Sardina, estoy seguro que los ya compañeros del Artemis II habrán aterrizado estupendamente cuando lean estas líneas. Despegaron el Miércoles Santo y, como nosotros, aterrizarán a tiempo de disfrutar del gran Entierro. Vivitos y coleando.

En una coincidencia estelar plena, tanto en este rincón del planeta como en su nave espacial, de dimensiones similares al único pisito susceptible de alquilar, el momento más crítico fue el de desaguar o descargar la materia orgánica. Tan difícil era encontrar un agujero en el más acá como en el más allá. Al final se cumplió la tradición y la ciudad amaneció mojada y entre la tripulación afortunadamente viajaba una mujer que, según manifestó ella misma, se convirtió en la fontanera del cohete. Ya sabíamos que los fontaneros están por las nubes, pero convertirse en el oficio vital para la humanidad ni siquiera Asimov pudo adivinarlo.

Sí me veo a Christina Koch, la primera mujer en viajar alrededor de la luna, intentando cerrar la tapa del wáter frente a la gravedad y, sobre todo, tanto hombre. Pero para gravedad lo peor, tras bajar montados en una ‘bola de fuego’, será recibir la mano de Donald Trump mientras con la otra recorta a la NASA y a cualquier otra manifestación científica, que de todos es conocido no da dinero inmediato.

Nosotros también viajamos a lomos de una bola de fuego hacia el infierno con datos como los que nos sitúan a la cola en pobreza infantil o de la espera media para cobrar la dependencia, por citar solo dos noticias que nos estampan contra la realidad esta semana.

El 44% de los niños, niñas y adolescentes murcianos vive en riesgo de pobreza o exclusión social, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas. Hasta 553 días tienen que esperar, de media, los solicitantes de ayudas a la dependencia en la Región de Murcia, la más larga desesperación de toda España. Es nuestra cara oculta.