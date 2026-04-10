Momentos estelares

1. El gato de Jéssica. El alquiler de los pisos en Madrid está por las nubes a no ser quedispongas de un sugar baby que se haga cargo del recibo. Pero si llevas contigo un gato se te hacen inalcanzables. Por fin alguien eleva al Supremo el problema de la vivienda.

2. Gatos in patas. Para remarcar la emoción animalista, nada más gráfico que denominar ‘pierna’ a la pata herida del gato Ratón, valorada en seiscientos euros de nuestros impuestos, lo cual nos sume en una solidaridad conmovedora.

3. Promoción por ausencia. Un tal Zaldívar, cargazo de Adif, ha establecido en el Supremo un nuevo paradigma de promoción laboral, consistente en que quien no acude a trabajar puede ser ascendido en el escalafón con el consiguiente aumento de sueldo con objeto de no perder sus conocimientos, aunque éstos se ausenten de antemano con la persona que no comparece.

4. Las lecturas de Claudia. Acudir a la biblioteca municipal en horario de trabajo para leer libros sobre trenes constituye una conquista laboral a la par que un avance cultural, sobre todo si entre las lecturas se incluyen Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, o El gran robo del tren, de Michael Crichton.

5. Los desayunos de Claudia. Subir diariamente a Instagram una foto temprana de tu bandeja de desayuno como prueba de asistencia laboral es un ejercicio que debería cundir en la Administración, en vez de la obsoleta obligación de fichar.

6. El enchufe de Claudia. No saber que alguien te ha enchufado porque ese alguien nunca te dijo que te había enchufado es un irrefutable principio filosófico atribuido a George Steiner: «Lo que no se nombra no existe», que refuta el dicho popular «lo que es, es».

7. La militancia de Claudia. Las razones para la contratación de una ciudadana en una empresa pública son múltiples, siempre que todas las circunstancias coincidan en una misma persona, de manera sucesiva: madre soltera; si esto no fuera suficiente se añade la calidad de militante socialista, y por si no bastara, ahí está la tercera cualidad, Miss, Asturias en este caso. Un currículo indiscutible.

8. El váter. Tiene valor que las noticias más inquietantes sobre la nave Orión hacia la Luna sean los fallos del váter cuando por aquí funciona tan estupendamente.