José Cánovas Hernández: un nombre que sigue latiendo en el bordado

La historia cultural de Lorca se ha construido gracias al talento de numerosos artistas que, con su trabajo, han dado forma a una de las tradiciones más reconocibles de nuestra ciudad. Preservar ese legado implica también ser rigurosos con los nombres y las autorías que lo hicieron posible.

José Cánovas Hernández (†1960), artista lorquino, fue el diseñador y director del bordado del manto de la Virgen de la Amargura, una de las obras más representativas de la Semana Santa de Lorca. Tras la finalización de este trabajo, y por motivos laborales, se vio obligado a abandonar la ciudad. Con el paso del tiempo, su figura fue quedando progresivamente diluida en el relato histórico, dando lugar a omisiones y confusiones que aún hoy persisten.

El reconocimiento del manto y de otras piezas como Bien de Interés Cultural confirma el extraordinario valor del bordado lorquino como patrimonio colectivo. Sin embargo, ese reconocimiento resulta incompleto si no va acompañado de una atribución justa y fiel a la realidad histórica. José Cánovas no solo diseñó una obra concreta, sino que contribuyó decisivamente a recuperar y elevar el bordado de Lorca, dotándolo de un lenguaje artístico propio que ha llegado hasta nuestros días.

Reivindicar su nombre no es un gesto de nostalgia ni una cuestión privada, sino un ejercicio de responsabilidad cultural. La memoria de Lorca merece construirse desde la verdad y el respeto a quienes la hicieron posible. Solo así nuestro patrimonio podrá entenderse en toda su dimensión.

Este reconocimiento serviría también para poner en valor a tantos artistas y artesanos que, desde el esfuerzo y en ocasiones desde el anonimato, han contribuido a engrandecer una de las señas de identidad más profundas de nuestra ciudad.

Como nietos de José Cánovas Hernández, sólo pedimos memoria. Su nombre está bordado en su obra. Que también lo esté en el corazón de Lorca.

Con orgullo y gratitud, sus nietos.