¿Es España un ‘infierno’ fiscal?

Estos días, con la apertura del plazo de la declaración de la renta, algunos se han lanzado, desde el partido popular y el partido de Abascal, a poner el foco en la, según ellos, altísima presión fiscal que hay en España, de hecho, en este santo país, se ha vinculado la bajada de impuestos con la derecha, y la subida con la izquierda. Pero veamos si es cierto esa afirmación de que vivimos en un infierno fiscal.

En España, según datos de la OCDE y Expansión, en el año 2024, la presión fiscal sobre el PIB, llegaba al 37’1%, mientras en Francia subía hasta el 45’2%, Alemania se situaba en el 40’7% o Austria también subía hasta el 43’7%, mientras Países bajos está dos puntos por encima de España, con un 39’1% y Noruega pasa la barrera del 40% por dos décimas.

Países muy por debajo de España se encuentran Andorra e incluso Suiza, donde están en torno al 25%.

Si analizamos que España está por debajo de los países de nuestro entorno, pero le sumamos la variable de la economía sumergida, el resultado es devastador.

España se situaría por encima de esa media del 17 %, con una tasa de economía sumergida del 24 % del PIB, solo superada, a nivel europeo, por Grecia (36 %) e Italia (31 %). En el extremo contrario, con niveles inferiores al 10 %, se sitúan Austria (9 %), Dinamarca (9 %), Estonia (8 %), Eslovenia (8 %), Suecia (6 %) y Bélgica (5 %).

Pero a los españoles nos da igual estos datos, lo que queremos es pagar menos impuestos, pero eso sí, cuando llega una catástrofe que salga ‘Papá Estado’ con la chequera sin límites, y encima queremos tener un médico a las tres de la mañana en nuestro pueblo para atendernos si nos ha sentado mal la cena o te has dado una leñazo con una farola mientras volvías a casa.

Si se bajan impuestos y se sube al 5% el gasto en defensa, ¿quién se queda sin comer?

Alberto Núñez Feijóo ha declarado que si en su primer año no baja el IRPF dimite, pero unos días antes, anunciaba que si gobierna España, el país cumplirá con el aumento del gato que nos exige Donald Trump en defensa, pasando del 2% actual al 5%. Así que alguien me explique quien (sanidad, educación, políticas sociales, etc.,) se quedará sin comer.

Absténgase por favor de decir idioteces como que se suprimirán subvenciones a sindicatos u organizaciones no gubernamentales, pues con eso, no hay ni para comprar ni balas, quizás media docena de cajas de petardos.

No olvidemos que el 1% del PIB en España, supone unos 16.000 millones de euros, tres veces nuestro presupuesto regional, es decir, que si ahora mismo nos gastamos en defensa unos 32.000 millones de euros, tendríamos que sumar 48.000 millones más, hasta alcanzar algo más de 80.000 millones de euros.

Sería bueno que alguien nos explicara, a los españolitos de a pie, de donde sale el dinero, si no lo quieren explicar, que por lo menos alguien lo pregunte.