No es solo un llavero

Mi madre guarda en un cajón un manojo de llaves que ya no abre nada. Lo extraordinario no es que sigan ahí, sino que sigan mandando. Comparten el cajón con pilas muertas, botones viudos, una cinta métrica cansada, pero ellas conservan algo que el resto ha perdido. Mi madre las toca como se toca a ciertos objetos que no sirven ya para nada y, sin embargo, todavía parecen saberlo todo. Las mueve un poco y suenan. Ese ruido menudo, metálico, casi de insecto, tiene una autoridad antigua. No viene del hierro. Viene de una época en la que las cosas, incluso cuando costaban, encajaban.

De algunas sé de dónde vienen. Una casa vendida. Un trastero evaporado. Una cerradura que dejó de obedecer el mismo día en que dejó de obedecer también una parte de la vida. Otras ya son huérfanas: han perdido la puerta, la historia y hasta el motivo. Pero conservan cierto rango. Algunas tienen cabeza de animal; otras parecen fragmentos de un idioma que alguien habló con mucho esfuerzo. No parecen fabricadas para abrir, sino para vigilar.

No es casual que ‘llave’ venga de ‘clavis’ y que de ahí salga también ‘clave’. Porque una llave no solo abre: también reparte. Dice qué se guarda, quién pasa, quién espera, quién se queda fuera fingiendo que no le importa. Primero custodió graneros, templos, provisiones. Después casas, cajones, escrituras, vidas enteras. Siempre fue un objeto de bolsillo con vocación de frontera.

Durante mucho tiempo, tener una llave no significó prosperar, pero sí algo más importante: poder cerrar por dentro y llamar a eso casa sin que sonara a exceso de imaginación. Mis padres no pensaban la vivienda en términos ideológicos. La pensaban pagando, guardando, renunciando, llegando justos. Aquella generación inventaba refugios. Lo levantó con nóminas escuálidas, con miedo a deber dinero y con una paciencia que hoy algunos llaman docilidad porque nunca han tenido que defenderse de verdad. Por eso resulta tan indecente este teatro que enfrenta a jóvenes y mayores, alquileres y pensiones, como si el problema se resolviera en una sobremesa con café y cháchara cuñada. Es un truco limpio: te acercan la pensión del abuelo para que no veas la cuenta del casero. Se convierte una avería política en una disputa doméstica.

Pero las llaves no colaboran con esa mentira. Son demasiado viejas para hacerse las modernas. Hoy, para demasiada gente, una llave no abre una casa: abre una prórroga, un paréntesis. Un contrato de once meses. Un hueco con nevera. Un lugar donde dejar la ropa, el cargador, tres libros y el cepillo de dientes. No siempre una vida. Se entra, sí, pero a menudo se vive con la delicadeza nerviosa de quien sabe que el suelo no es suyo ni del todo firme.

Eso se mete en todo. En cómo se ama, en cómo se aplaza un hijo, en cómo se acepta un trabajo miserable porque antes que el deseo está la transferencia. La precariedad no solo adelgaza el bolsillo. Te va rebajando el tamaño de la esperanza. Te enseña a llamar prudencia a lo que muchas veces no es más que miedo bien peinado. Mientras tanto, las casas de nuestros padres se han convertido en una especie de retaguardia con mantel: allí se remiendan meses, mudanzas, derrotas, pequeños naufragios administrativos. No porque la familia sea sagrada, sino porque fuera se ha vuelto normal lo que no debería poder normalizarse.

Tal vez por eso esas llaves siguen ahí. No abren nada, pero corrigen. Recuerdan que hubo un tiempo en que entrar en casa no parecía un premio, sino una costumbre. Y un país empieza a estropearse de verdad cuando una costumbre tan simple acaba teniendo el brillo improbable de un privilegio.