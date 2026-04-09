Tu agüita amarilla no nos gusta

«A Sancho, le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él; más era tanto el miedo que había entrado en su corazón, que no osaba apartarse un negro de uña de su amo... con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían... dio la necesaria naturaleza a su aprieto».

Resulta casi perverso tener que decirle a alguien como debe pensar, y mucho menos comportarse; es eso, nadie tiene la más mínima capacidad para sobreponerse a la decisión del prójimo, salvo si es el Bando de la Huerta y el susodicho tiene edad de haber hecho la mili o votado en cuatro legislaturas, pero lo que realmente le gusta es ‘miccionar’ en plena calle.

Porque sí, porque así han decidido que se vive una fiesta en Murcia. La diversión, ese valor tan necesario que lleva intrínseco la suma de placer, entretenimiento, recreo y desenfado, parece haber convertido el día más bonito del año en un concurso dónde gana el más meón. El ejemplo, es la única enseñanza que funciona a largo plazo, los límites saludables y el respeto a la diversidad deberían ser condición sine qua non para poder salir de casa en un día tan especial, porque ningún niño o persona mayor tiene por qué respirar el intenso y constante hedor de un nauseabundo pis.

Al parecer no han sido suficientes los más de 600 aseos portátiles, gratuitos y públicos que el Ayuntamiento de Murcia instaló repartidos por la ciudad, sumados al medio centenar de cabinas pagadas por hosteleros y peñas huertanas, más los 200 habilitados en la zona de La Fica con el fin de evitar aglomeraciones. Los que con la resaca del martes más grande de todo el año tuvieron que darse el madrugón para ir a trabajar, seguro no olvidan el dantesco panorama que marcan los incautos, y no digas nada, porque es tradición y de toda la vida se ha hecho.

Pues, mire usted, sepa que las tradiciones no son estáticas: evolucionan, y si puede ser apuntando dentro, mejor que mejor.