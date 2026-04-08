¿Y ahora quién baja el precio de la gasolina?

Siempre pagamos los mismos desgraciados las guerras de otros. Ya se rieron de los consumidores con el aceite de girasol con la guerra de Ucrania, hubo gente que ganó millones de euros con aquella tomadura de pelo, recordar que el mismo aceite que un día estaba en la estantería a un precio menor de dos euros, amaneció al día siguiente en nombre de la invasión rusa al doble.

Ahora, a pesar de los descuentos de impuestos en el carburante, la gasolina, y sobre todo el gasoil, está de nuevo en precios cercanos a los dos euros, incluso en algunos sube por encima.

Lo que más me jode, es que estamos pagando a precio desorbitado combustible que las grandes empresas tenían en sus tanques de reserva, que pagaron por el mismo un precio muy inferior al que ahora está en el mercado, pero aquí no acaba este cachondeo.

Más de un 15% ha bajado el precio, y se prevé que aún baje más, en cambio en las gasolineras no ha bajado ni un céntimo.

Es ahora cuando el gobierno de España debería tomar medidas drásticas con las empresas, y es que topar el precio debería ser una obligación. Se están riendo de nosotros en nuestra cara y apenas protestamos más allá que agarrados a una cerveza o cuando vamos a repostar.

QUE SE PREPARE CUBA. Una vez que el ‘demente’ de Trump ha jugado con el mundo a su antojo, no va a descansar, así que una vez ha terminado de bombardear e incendiar parte de Irán, ahora, salvo que Groenlandia se ponga otra vez a tiro, le toca el turno a Cuba.

No se preocupen que dentro de unos días los medios de comunicación dirigirán sus cámaras y micrófonos a la isla que un día fue el prostíbulo de EE.UU. hasta que los propios cubanos se hartaron.

De nuevo volveremos a hablar de sistemas de libertades, de comunismo, de consumismo y de economía de mercado, y Donald Trump se pondrá la Estrella de Sheriff del mundo y empezará a proclamarse nuevo emperador cubano.

Y todavía nos quedan más de dos años con este inepto, incompetente, caprichoso presidente, pero antes de irse, tiene que joder un poco más el mundo mientras se llena los bolsillos.