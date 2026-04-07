A por otros veinte en la Botica

En la Botica del Libro de José María la Puerta, tras veinte años de trabajar altruistamente por la integración social a través de la lectura, se preparan para seguir adelante con otros tantos años; eso sí, haciendo llamamiento al voluntariado joven que facilite con el tiempo un relevo generacional. Este proyecto cultural comunitario que hacen posible voluntarios y voluntarias recibió desde sus inicios apoyo institucional por parte del Ayuntamiento, respaldo que sigue siendo necesario para dar continuidad a la labor de inclusión que se lleva a cabo. Ilusión, compromiso y solidaridad son valores que comparten quienes se acercan a la Botica para echar una mano, haciendo que todo sea más fácil para los niños y niñas migrantes del barrio, sus familiares o cualquier otra persona que necesite un lugar de encuentro. Al final es una gran familia que acoge y apoya.

En el aniversario de los cuatro lustros de vida de la Botica, celebrado en la Asociación de Vecinos de Barrio Peral el pasado mes de marzo, destacó la concejala Cristina Mora que la labor que se ha realizado ha sido grande y silenciosa. Es que en la Botica —entidad sin ánimo de lucro— se trabaja por amor sin buscar reconocimiento, aun así su quehacer ha sido merecedor de menciones honoríficas como el Premio al Compromiso Voluntario en Cartagena y el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2018. También en 2024 la Unión Europea quiso destacar la actividad que se realiza como Buena Práctica en la Integración de Personas Migrantes y Refugiadas.

Isabel Gallego, presidenta de la Botica, recuerda que la entidad nació en el marco de la educación de adultos, respaldada por asociaciones vecinales y técnicos municipales. Desde entonces, el logro de cada día ha sido lo más importante; los objetivos se cumplen cuando se ven mejoras en los procesos de aprendizaje, avances en rendimiento escolar e interés por leer.

Sirvan las palabras de la poeta Julia Moreno, recogidas en la publicación con la que la Botica obsequió a sus amigos y amigas en su veinte cumpleaños, para describir lo que allí pudo respirarse: «Veinte años y todavía la puerta abierta y el corazón latiendo». Puede decirse que la emoción entre los y las asistentes fue la nota característica de principio a fin de acto, palabras sentidas entre otras las del profesor Romualdo al recomendar la receta: «No dejéis de leer para ser libres. No dejéis de servir para estar vivos».Y, mientras tanto, como puede verse en Hay vida en la Botica del Libro, del cronista José Sánchez Conesa.

El evento, que estuvo arropado por gente de los más diversos sectores y contó con representantes de diferentes partidos políticos, abrió y cerró con la intervención del actor cartagenero Enrique Escudero, que interpretó a Machado recordando que al andar se hace camino.

En el impreso editado por La Botica en conmemoración de su vigésimo aniversario, se recogen frases de voluntarios y voluntarias que colaboran con la asociación, letras de escritores como María Dueñas, Luis García Montero, Magdalena Sánchez Blesa, Ángeles Carnacea, Natalia Carabajosa…y palabras de gratitud por parte de quienes han sentido ayuda para leer, sonreír y ser feliz.

Larga vida cabe desear a este referente de convivencia donde las píldoras de lectura actúan de medicina social favoreciendo la convivencia y el intercambio cultural.