Basta de europesimismo

La mayor parte de los artículos de opinión que se refieren a Europa en estos días son jeremiadas lamentando la escasa influencia y poder real de la Unión Europea. Un manto de pesimismo parece cubrir todo lo que se refiere a la UE en estos turbulentos tiempos en los que Estados Unidos ha desatado una guerra unilateral con su aliado israelí contra Irán, su presidente Donald Trump insulta abiertamente a su hasta ahora mayor aliado, Reino Unido, y amenaza con excluir a su país de la Alianza Atlántica. Este ha calificado a la OTAN (en realidad a sus aliados europeos) de ‘tigre de papel’ intentando afearles su nulo apoyo a una acción militar que él ha emprendido por su cuenta de forma ilegal, usando unos poderes de emergencia altamente discutibles ante una amenaza inminente poco creíble.

Puede ser un buen momento para detenerse y reflexionar a fondo sobre lo que es y lo que esperamos de la Unión Europea. Y es que comparar una Confederación de países soberanos como la UE con China o Estados Unidos es como hacerse trampas al solitario. La UE nunca ha pretendido ser una nación estado, ni siquiera una federación como lo pueda ser Estados Unidos. Aunque ese sueño federal o unitario estuviera presente desde el primer momento en los padres fundadores de la UE, la realidad es que ‘el bloque’ ha avanzado paso a paso, conforme las circunstancias lo han ido demandando.

Yo al menos no tengo duda de que, frente al reto de la alianza militar debilitada con los Estados Unidos, la UE sabrá reaccionar fortaleciendo su propia cooperación en asuntos de defensa, sobre todo frente a la amenaza rusa. Una confederación de países soberanos es una entidad inestable. Ninguna ha sobrevivido a la Historia mucho tiempo, eso es cierto. Todas desaparecieron o avanzaron hacia la integración, de forma evolutiva como la Confederación Helvética o por desaparición traumática como la del Sur de Estados Unidos en su breve existencia.

La Unión Europea con la que soñamos algunos llegará o no llegará, pero eso no es motivo suficiente para minimizar sus logros ni renegar de la esperanza que supone para muchos.