La 7 y ‘Aló presidente’

Si sus señorías del senado quieren conocer lo que es un servicio público a imagen y semejanza de sus ‘patronos’, no hace falta que creen una comisión de investigación en la Cámara Alta contra RTVE, solo tienen que acercarse a TeleMadrid o asomarse a este rincón del sureste español, donde La 7 lleva años rindiendo pleitesía de una manera soez, vergonzosa y a veces vergonzante.

Cada vez me recuerdan más algunos programas de La 7 a aquel esapcio que popularizó el expresidente venezolano, Hugo Chávez, cuando el rey Juan Carlos I le dijo «¿Por qué no te callas?» — el emérito dando lecciones, manda huevos —, y que posteriormente siguió haciendo el ridículo en la televisión pública venezolana un tal Maduro.

Lo del otro día, Viernes Santo, con el presidente López Miras chupando cámara hasta la extenuación, es solo una anécdota de donde llega un servicio que cuesta demasiado dinero público, aunque esta vez no por culpa suya, sino de una televisión de servicio público que fue incapaz de ir en busca de la noticia y se quedó recreándose en su patrón más de un cuarto de hora. Hasta tal punto era surrealista la situación que la gente en vez de gritar «Viva la Virgen de la Amargura» —o de los Dolores—, o «Viva el Paso Blanco» —o incluso el Azul—, vociferaba «Presidente, presidente».

De uno, dice el dicho popular, es bueno que hablen, aunque sea bien, y este dogma en propaganda y publicidad La 7 lo lleva al límite; no solo configurándose como un altavoz de su amo, sino ninguneando y despreciando cualquier atisbo de información que pudiera socavar la imagen de la institución que lo mantiene.

El problema no es encontrar una noticia que fuera sesgada, sino encontrar una que no haya sido filtrada, desde hacer quitar a una periodista que estaba realizando un programa un pañuelo que pudiera confundirse con un complemento palestino, hasta conectar con una casa particular antes que con una manifestación multitudinaria en las calles de la ciudad de Murcia.

Siempre me he preguntado qué estarían diciendo algunos medios de comunicación si Pedro Sánchez saliera cada año como uno de los protagonistas principales en las fiestas de su pueblo, erigiéndose como un auriga al más puro estilo Ben-Hur, y encima algún analista político dijera en un programa de RTVE que lleva las riendas igual de bien que lleva las del país.

Dicen que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Pues eso, que nuestro refranero popular es muy sabio.