España no avanza en la convergencia con la UE en 2025

España, según Eurostat, en 2025 no ha avanzado en su convergencia con la Unión Europea en paridad de poder adquisitivo (PPA), como se puede constatar en el gráfico (en rojo), y sigue, al igual que en 2024, en el 92,00 % de la media europea y en el puesto 16 de los 27 países de la Unión Europea.

El gráfico nos muestra la evolución en el PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo (PPA), en el que España superaba la media de la Unión Europea en el año 2007, al situarse en el 105,00 % de la misma, y cómo los efectos de la Gran Crisis supusieron un menor crecimiento que la media de la Unión y retroceder al 91,00 % de la media de la Unión en el año 2019.

La crisis generada por la covid reiteraba que a España le afectan mucho más las crisis que a la media de la Unión y, en 2020, España retrocedía al 83,00 % en el PIB por habitante en PPA. A partir de 2020, la economía española vuelve a crecer por encima de la media de la Unión y reduce el diferencial negativo en su convergencia y, en 2024, se situaba en el 92,00 %. Eurostat acaba de publicar que en 2025 sigue en el 92,00 % en el PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo (PPA), el mismo porcentaje del año 2018.

Hay dos hechos que están condicionando que el mayor crecimiento de la economía española no llegue a las familias, una la inflación superior a la media de la Unión y una productividad un 14,00 % por debajo de la media de la Unión, lo que afecta directamente a la competitividad y a los salarios.

España, entre los años 2000 y 2007, crecía por encima de la media de la Unión Europea, cuando la crisis de 2007 afecta a la economía española con mayor profundidad que la media de la Unión (gráfico, España en rojo y la Unión Europea en negrita), hasta 2015, en que vuelve a crecer por encima de la media de la Unión.

En 2020, la crisis generada por la covid 19 afecta a España en mayor grado y el PIB decrece el 10,90 %, la media de la Unión el 5,60 %. A partir de 2021, la económica española crece el 6,70 % y la Unión el 5,30 %, en 2022 el 6,20 %, muy por encima del 3,50 % de la Unión, en 2023 el 2,50 % y la media de la Unión el 0,50 %, en 2024 el 3,50 % y la Unión el 1,00 %, y en 2025 España crece el 2,80 %, pero mientras que España desacelera, la media de la Unión lo incrementa al 1,50 %.

Que la economía española está creciendo muy por encima de la media de la Unión Europea es una realidad, impulsada principalmente por el turismo y el empleo (no por incrementos de productividad), la demanda interna y la inversión, junto a los fondos europeos.

Pero seguimos muy atrás en productividad, el 14,00 % por debajo de la media de la Unión, y esta es una realidad muy preocupante y afecta negativamente a la competitividad y a los salarios, cuyo diferencial se ha ensanchado y se sitúa el 15,00 % por debajo de la media de la Unión, reduciendo la capacidad de compra de los hogares.

Otro de los aspectos altamente preocupantes es que la inflación en España ha sido superior a la media de la Unión, lo que se ha sumado al menor crecimiento de los salarios, habiéndose agravado por la no deflactación en el IRPF, todo ello ha conllevado a una menor disponibilidad de recursos para las familias y singularmente para los jóvenes.

En 2025 también ha caído la inversión extranjera en España un 21,80 % y también las exportaciones, aunque levemente, han caído el 0,44 %, todo ello en un contexto internacional de incertidumbre, con las guerras de Ucrania y singularmente con Irán, que ha conllevado una inestabilidad total en el petróleo y no solo en las subidas de precio sino en su posible disponibilidad, y en la que la Unión Europea está mostrando sus enormes deficiencias e incapacidad para afrontar estas situaciones.

En esta situación es una absoluta necesidad acabar con la polarización y que los grandes partidos hagan realidad un gran pacto nacional, para acordar las reformas estructurales, una fiscalidad que incentive la actividad productiva y el desarrollo empresarial, con la drástica reducción de la burocracia, para incrementar la productividad y los salarios, y que las familias y los jóvenes recuperen plenamente la confianza en sus dirigentes. www.angelmartinez.es.